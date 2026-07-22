Με παιδικό πείσμα πάντα γελαστοί και γελασμένοι

Το Gazzetta βρέθηκε στη συναυλία, στο δημοτικό θέατρο Λυκαβηττού, προς τιμήν του Θάνου Μικρούτσικου. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι, πάντα παιδιά.

Εγώ ήθελα να ακούσω το… όχι, μην το πεις, είναι λάθος. Εσύ ήθελες να δεχτείς και δέχτηκες! Δεν ξέρω γιατί ξεκινάω έτσι αυθόρμητα και αυθάδικα λογοτεχνικά. Ανέβηκα στον Λυκαβηττό για να δω τον Θάνο Μικρούτσικο να γελάει και να συντροφεύει τους γελασμένους αυτής της γης. Μα… ναι, ξέρω, έχει φύγει από τη ζωή. Ε, και; Δεν λένε ότι το έργο μένει πίσω. Δεν λένε -όχι δεν τον λένε- ότι το έργο προχωρά και το σώμα του εκλιπόντος μοιράζεται σε δρόμους, δέντρα, τόπους, γροθιές υψωμένες, χαμόγελα και ανθρώπους συνεχιστές; Ας λένε ό,τι θέλουν οι λίγοι, οι πολλοί, ο ένας, ο κανένας. Εγώ ξέρω ότι τον είδα στη σκηνή του δημοτικού θεάτρου Λυκαβηττού!

Με παιδικό πείσμα γράφω, αυτό που μάλλον είχε και ο ίδιος. Δεν τον γνώρισα, δεν μίλησα μαζί του, αλλά απ’ αυτά που διάβασα, άκουσα, ακούω, και απ’ αυτά που τραγούδησαν οι Ρίτα Αντωνοπούλου, Μαρία Παπαγεωργίου, Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Δημήτρης Μπάσης, κατάλαβα ότι κάπως έτσι δρούσε, αντιδρούσε αυτός ο άνθρωπος. Η επιμονή του παιδιού, η σοφία του πληγωμένου ενήλικα και η αθανασία του ήσυχου καλλιτέχνη. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν και είναι φίλοι του Θάνου και πάντα με τη φωνή… παρά πόδα! Η συναυλία που δόθηκε προς τιμήν του, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον Λυκαβηττό, επιβεβαίωσε το πάντα γελαστοί και γελασμένοι.

Και για τον Μητροπάνο το live!

Το δημοτικό θέατρο Λυκαβηττού ήταν γεμάτο και οι ηλικίες, οι σκέψεις και τα συναισθήματα δεν μπορούσαν να περιμένουν. Και πώς αλλιώς να γίνει όταν ο Καββαδίας, ο Αναγνωστάκης, ο Ρίτσος, ο Άλκης Αλκαίος και ο Δημήτρης Μητροπάνος έτρεχαν για να γράψουνε, να τραγουδήσουνε και να πιούνε ένα ποτηράκι πάνω από τα άφθαρτα μάρμαρα. Οι θεατές είχαν πάνω τους την αδημονία, την ευαισθησία, τη δύναμη και τα τραγούδια του Θάνου αρματωσιά. Ξέρετε, ο Θάνος Μικρούτσικος ανήκει σε αυτούς που μας δώρισαν ασημένιες σφαίρες, λόγια, μελωδίες ποιήματα, άθραυστες και πάντα ικανές να σκοτώσουν πνευματικά βρικόλακες και καθάρματα με μορφή ανθρώπου.

Σε αυτή τη συναυλία δεν μπόρεσαν να χωρέσουν όλα τα τραγούδια του (αδύνατο φυσικά), όμως το πνεύμα, η σκέψη και το πρόσωπό του ήταν εκεί. Ο Θάνος φαίνεται στην αντανάκλαση των ευαίσθητων, γενναίων, ανθρώπων και ακούγεται στη δροσιά της θάλασσας και στο ζεϊμπέκικο του Μητσαρά του Μητροπάνου. Και εδώ πρέπει να σταθούμε, στη διαχωριστική γραμμή του νόμου, του τρόμου, του χώρου, του κόσμου. Το live ήταν για τον Θάνο Μικρούτσικο αλλά και για τον Δημήτρη Μητροπάνο. Στο κοινό ο εγγονός του και στη σκηνή να ακούγονται τραγούδια που «σημάδεψε» ο άρχοντας. Και συ λέει δεν θα είσαι απ’ αυτούς, θα σηκωθείς και θα χορέψεις παραγγελιά, που λέει και η Γώγου.

Με το φτερό του καρχαρία θα διαλύσω της Αττικής το νταμάρι

To live διαμορφώθηκε και αναπτύχθηκε πάνω στην παντοτινή αγάπη των ερμηνευτών για τον Θάνο και στο πάθος τους για το έργο του. Κάθε καλλιτέχνης έλεγε δύο ή τρία κομμάτια και μετά άφηνε τη θέση του στον επόμενο/η. Αυτό έδινε ροή και κρατούσε τη ζωντάνια του εγχειρήματος. Ένα εγχείρημα που θεμέλιο λίθο του είχε τον μαέστρο Θύμιο Παπαδόπουλο και τους μουσικούς, τεχνικούς αυτής της εκδήλωσης.

Και φυσικά ακούστηκαν πολλά από τα πασίγνωστα τραγούδια του…. Από τον Σταυρό του Νότου, από τον Άμλετ της σελήνης, από Τα τραγούδια της Λευτεριάς, από την Καντάτα Για Τη Μακρόνησο / Σπουδή Σε Ποιήματα Του Βλαδίμηρου Μαγιακόβσκη μέχρι το Στου αιώνα την παράγκα. Και αφεθήκαμε, συγκινηθήκαμε, διασκεδάσαμε και θέλαμε να υψώσουμε το ποτό μας και να ρίξουμε αυτή τη ζεϊμπεκιά που καίει μέσα μας. Η φωνάρα της Ρίτας, η μοναδική ματιά και ευφυΐα της Μαρίας, οι στιβαρές, γνησία λαϊκές, φωνές του Γιάννη και του Δημήτρη και η άγρια, ηλεκτρισμένη, φωνή του Μίλτου. Η συναυλία ήταν λιτή, απέριττη και γεμάτη με την ενέργεια των απλών ανθρώπων, γεμάτη με τις σκέψεις που χαμηλώνουν και με τα λόγια που ορθώνονται δυσθεώρητα πάνω από μολυσμένους ουρανούς και ξέρα χώματα. Και επειδή μία συναυλία δεν φτάνει για τον Θ.Μ, έχουν προγραμματιστεί κι άλλες. Στις 4 Σεπτεμβρίου, στη Μονή Λαζαριστών, στη Θεσσαλονίκη, 14/9 ξανά Αθήνα (Πετρούπολη) και 6-8/10 στην Κύπρο (Λευκωσία, Λεμεσός). Στη Μονή Λαζαριστών η σύνθεση των ερμηνευτών θα είναι αυτή: Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Κώστας Θωμαϊδης, Νεφέλη Φασούλη. Το κείμενο αυτό θα κλείσει με κάτι που δεν μπορεί να μείνει μέσα μας: Ρε Θάνο, με το φτερό του καρχαρία θα διαλύσω της Αττικής το νταμάρι και με ένα ζεϊμπέκικο θα πετάξω ως τον Άδη και τον Άρη.

INFO

Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου

4 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη στη Μονή Λαζαριστών.

Παραγωγή: Cricos – Traverso

*Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ενεργειακής τεχνικής εταιρείας RESINVEST, που συμβάλλει ενεργά στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

