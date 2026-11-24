Politidis Fitness 40 Day Challenge: Αλλάξε Σώμα & Μυαλό σε 6 Εβδομάδες
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Γυμναστήριο στο Ρέθυμνο της Κρήτης προτείνει το απόλυτο online πρόγραμμα 40 ημερών για να ξαναμπείς σε φόρμα, να χτίσεις δύναμη, να βελτιώσεις τη διατροφή σου και να δημιουργήσεις μόνιμες συνήθειες!
Είσαι έτοιμος να αλλάξεις σε 40 μέρες;
Το Politidis Fitness 40 Day Challenge είναι ένα ολοκληρωμένο online πρόγραμμαφυσικής κατάστασης και mindset που σε οδηγεί βήμα-βήμα σε μια πραγματική μεταμόρφωση — χωρίς υπερβολές, χωρίς πίεση, μόνο συνέπεια και καθοδήγηση.
Το πρόγραμμα διαρκεί 6 εβδομάδες και είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες:
- Εβδομάδα 1: Restart & Consistency
- Εβδομάδα 2: Strength Foundation
- Εβδομάδα 3: Cardio & Endurance
- Εβδομάδα 4: Discipline & Habits
- Εβδομάδα 5: Peak Week
- Εβδομάδα 6: Finish Strong & Mindset
ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- Προπονήσεις (με ή χωρίς εξοπλισμό)
- Κατευθυντήριες γραμμές διατροφής
- Mini challenges & mindset tasks
- Οδηγίες αποκατάστασης και παρακολούθησης προόδου
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΑ ΛΑΒΕΙΣ:
- Αναλυτικό PDF οδηγό 40 ημερών (workouts, διατροφή, mindset)
- Video tutorials & οδηγίες ασκήσεων
- Checklist προόδου για κάθε εβδομάδα
- Πρόσβαση σε private support group / chat για feedback και motivation
ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ
- Για όσους θέλουν να ξαναμπούν σε φόρμα με πρόγραμμα και καθοδήγηση
- Για αρχάριους και ενδιάμεσους ασκούμενους
- Για όσους ψάχνουν πειθαρχία, καθαρή διατροφή και επανεκκίνηση
- Για όσους έχουν βαρεθεί να ξεκινούν και να τα παρατάνε
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
40 ημέρες (6 εβδομάδες)
Με καθοδήγηση, πρόγραμμα και σύστημα αυτοπαρακολούθησης.
ΤΙΜΗ & ΠΑΚΕΤΑ
- Βασικό πακέτο: PDF + υποστήριξη email — 39€
- Premium πακέτο: PDF + video coaching + group chat — 69€
- VIP πακέτο: 1:1 καθοδήγηση (online check-ins & προσαρμογή) — 149€
BONUS ΠΑΡΟΧΕΣ
- E-book: “Mindset & Πειθαρχία” (10 σελίδες καθοδήγησης σκέψης)
- Πρότυπο: “Daily Planner” PDF για τις 40 μέρες
- Πρόσβαση σε νέο challenge με έκπτωση 50%
Politidis Fitness
Ιωνίας 60, Ρέθυμνο
T: 6979198068
www.politidisfitness.gr
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