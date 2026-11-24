Γυμναστήριο στο Ρέθυμνο της Κρήτης προτείνει το απόλυτο online πρόγραμμα 40 ημερών για να ξαναμπείς σε φόρμα, να χτίσεις δύναμη, να βελτιώσεις τη διατροφή σου και να δημιουργήσεις μόνιμες συνήθειες!

Είσαι έτοιμος να αλλάξεις σε 40 μέρες;

Το Politidis Fitness 40 Day Challenge είναι ένα ολοκληρωμένο online πρόγραμμαφυσικής κατάστασης και mindset που σε οδηγεί βήμα-βήμα σε μια πραγματική μεταμόρφωση — χωρίς υπερβολές, χωρίς πίεση, μόνο συνέπεια και καθοδήγηση.

Το πρόγραμμα διαρκεί 6 εβδομάδες και είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες:

Εβδομάδα 1: Restart & Consistency

Restart & Consistency Εβδομάδα 2: Strength Foundation

Strength Foundation Εβδομάδα 3: Cardio & Endurance

Cardio & Endurance Εβδομάδα 4: Discipline & Habits

Discipline & Habits Εβδομάδα 5: Peak Week

Peak Week Εβδομάδα 6: Finish Strong & Mindset

ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Προπονήσεις (με ή χωρίς εξοπλισμό)

Κατευθυντήριες γραμμές διατροφής

Mini challenges & mindset tasks

Οδηγίες αποκατάστασης και παρακολούθησης προόδου

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΑ ΛΑΒΕΙΣ:

Αναλυτικό PDF οδηγό 40 ημερών (workouts, διατροφή, mindset)

Video tutorials & οδηγίες ασκήσεων

Checklist προόδου για κάθε εβδομάδα

Πρόσβαση σε private support group / chat για feedback και motivation

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ

Για όσους θέλουν να ξαναμπούν σε φόρμα με πρόγραμμα και καθοδήγηση

Για αρχάριους και ενδιάμεσους ασκούμενους

Για όσους ψάχνουν πειθαρχία, καθαρή διατροφή και επανεκκίνηση

Για όσους έχουν βαρεθεί να ξεκινούν και να τα παρατάνε

ΔΙΑΡΚΕΙΑ



40 ημέρες (6 εβδομάδες)

Με καθοδήγηση, πρόγραμμα και σύστημα αυτοπαρακολούθησης.

ΤΙΜΗ & ΠΑΚΕΤΑ

Βασικό πακέτο: PDF + υποστήριξη email — 39€

PDF + υποστήριξη email — 39€ Premium πακέτο: PDF + video coaching + group chat — 69€

PDF + video coaching + group chat — 69€ VIP πακέτο: 1:1 καθοδήγηση (online check-ins & προσαρμογή) — 149€

BONUS ΠΑΡΟΧΕΣ

E-book: “Mindset & Πειθαρχία” (10 σελίδες καθοδήγησης σκέψης)

“Mindset & Πειθαρχία” (10 σελίδες καθοδήγησης σκέψης) Πρότυπο: “Daily Planner” PDF για τις 40 μέρες

“Daily Planner” PDF για τις 40 μέρες Πρόσβαση σε νέο challenge με έκπτωση 50%

Politidis Fitness

Ιωνίας 60, Ρέθυμνο

T: 6979198068

www.politidisfitness.gr

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