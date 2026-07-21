Η οριστική απόφαση Μητσοτάκη για άνοιξη, το σενάριο για Ιούλιο και ο έξαλλος Βορίδης

Μετά την εμπέδωση ότι μάλλον δεν πηγαίνουμε για εκλογές τον Σεπτέμβριο, οι βουλευτές της ΝΔ στα πηγαδάκια της κοινοβουλευτικής ομάδας άρχισαν να κάνουν νέες εκτιμήσεις.

Όποιος διάβασε χτες τη στήλη, ήξερε αυτό που περίπου είπε με τη σειρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή κοινοβουλευτικής ομάδας. Η απόφασή του να πάει σε εκλογές στην άνοιξη, άγνωστο ποιον μήνα, είναι οριστική και ειλημμένη και με αυτόν τον γνώμονα κάνει σχεδιασμό.

Αυτό λέει ήδη σε υπουργούς που συζητούν μαζί του, αυτό προοδευτικά θα καταλάβει και το υπόλοιπο σύστημα που εκτιμά ακόμα ότι ο πρωθυπουργός μπορεί να εμφανιστεί στο τέλος Αυγούστου και να αιφνιδιάσει. Αντιθέτως ο Μητσοτάκης προδιέγραψε μία θεσμική ΔΕΘ, όπου εκτός από τα βραχυπρόθεσμα θα περιγράψει και μακροπρόθεσμα μέτρα σε ορίζοντα τετραετίας.



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