Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν δρόμο ηλικίας 7.000 ετών κρυμμένο κάτω από τα νερά της Αδριατικής

Η εντυπωσιακή ανακάλυψη έγινε στον βυθισμένο αρχαιολογικό χώρο Soline, έναν από τους σημαντικότερους προϊστορικούς υποθαλάσσιους οικισμούς της Μεσογείου

Ένας λιθόστρωτος δρόμος που κατασκευάστηκε πριν από περίπου 7.000 χρόνια αποκαλύφθηκε κάτω από τα νερά της Αδριατικής, ανοιχτά του νησιού Κόρτσουλα (Korčula) στην Κροατία, προσφέροντας νέα στοιχεία για την οργάνωση και την τεχνογνωσία των νεολιθικών κοινωνιών της περιοχής.

Η εντυπωσιακή ανακάλυψη έγινε στον βυθισμένο αρχαιολογικό χώρο Soline, έναν από τους σημαντικότερους προϊστορικούς υποθαλάσσιους οικισμούς της Μεσογείου. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ο δρόμος αποτελούσε τη σύνδεση μεταξύ του οικισμού και της κύριας ακτογραμμής του νησιού.

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