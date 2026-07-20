Τέλος τα πατίνια για τους κάτω των 17 από την Τρίτη - Οι 4 παρεμβάσεις που τα αλλάζουν όλα

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε, αναλυτικά, στις αλλαγές που έρχονται από την Τρίτη (21/07) για τη χρήση των πατινιών στους δρόμους της χώρας.

Ο Γιώργος Κώτσηρας, αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, ανακοίνωσε πως ψηφίζεται την Τρίτη (21/07), το σχέδιο νόμου όσον αφορά στη χρήση των πατινιών, με στόχο την προστασία των ανηλίκων, μετά τα πολλά και σοβαρά ατυχήματα που καταγράφηκαν σε δρόμους της χώρας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στις τέσσερις παρεμβάσεις, όσον αφορά στα πατίνια, που αναμένεται να περάσουν αύριο από την Ολομέλεια της Βουλής.

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