Οδύσσεια: Τι έκανε σωστό και τι λάθος ο Νόλαν στην ιστορία του Άργου, πιστού σκύλου του Οδυσσέα

Η ιστορία του Άργου είναι μία από τις πιο συγκινητικές στα ομηρικά έπη. Πώς την αντιμετώπισε ο Νόλαν και πόσο πιστή ήταν στο πρωτότυπο κείμενο.

Tο μοτίβο του πιστού σκύλου που περιμένει καρτερικά τον αφέντη του, ακόμα και αν αυτός λείπει για χρόνια ολόκληρα, είναι ένα μοτίβο που ξεκινάει ήδη από τα ομηρικά έπη. Εξάλλου, μία από τις πιο συγκινητικές σκηνές για τους αναγνώστες των ομηρικών επών είναι η ιστορία του Άργου, του αγαπημένου σκύλου που είχε ο Οδυσσέας πριν φύγει για τον πόλεμο της Τροίας.

Κατά τα 20 χρόνια περιπλάνησης του Οδυσσέα, ο Άργος θεώρησε τον αφέντη του νεκρό και έκτοτε ένιωθε ανείπωτη θλίψη, με αποτέλεσμα, όπως μας λέει το ίδιο το ομηρικό κείμενο μέσα από τα λόγια του Εύμαιου να μη θυμίζει σε τίποτα τον σκύλο που είχε γνωρίσει ο Οδυσσέας.

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