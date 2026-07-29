Η ώρα του Spider-Man, έφτασε: Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν την Πέμπτη (30/7) στους κινηματογράφους

Νέα κινηματογραφική εβδομάδα, νέες ταινίες. Η ώρα του Spider-Man, με τον Τομ Χόλαντ ως Πίτερ Πάρκερ, έφτασε και οι πρώτες αντιδράσεις είναι θετικές.

Η κινηματογραφική εβδομάδα, φέρνει νέες ταινίες, αλλά κυρίως επανεκδόσεις. Η προσοχή είναι σαφέστατα στραμμένη στο Spider-Man: Brand New Day, με τον Τομ Χόλαντ να επιστρέφει στον ρόλο του Πίτερ Πάρκερ. Υπήρξε ανυπομονησία και κατά την γνώμη μου πιστεύω ότι θα πάει καλά στο box office. Οι πρώτες αντιδράσεις, αυτό δείχνουν τουλάχιστον.

Από νέες ταινίες έχουμε και την «Αχνή Θέα των Λόφων», που βασίζεται στο πρώτο μυθιστόρημα του Καζούο Ισιγκούρο, μεταφέροντάς μας στο Ηνωμένο Βασίλειο του 1982.

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