Οδική ασφάλεια 2026: 1,57 εκατομμύρια αλκοτέστ και 13.613 παραβάσεις σε έξι μήνες

Μείωση 22% στα θανατηφόρα τροχαία, αλλά το αλκοόλ παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους στους δρόμους.

Τα στοιχεία για την οδική ασφάλεια το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτυπώνουν τη μεγάλη προσπάθεια για λιγότερα τροχαία, με περισσότερους ελέγχους και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους. Η μείωση κατά 22% στα θανατηφόρα τροχαία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθώς μεταφράζεται σε ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.572.296 έλεγχοι αλκοολομέτρησης σε οδηγούς σε όλη τη χώρα.

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