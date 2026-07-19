Ιός Δυτικού Νείλου: Τι συμβαίνει εάν σας τσιμπήσει κουνούπι;

Οι περισσότερες λοιμώξεις του Δυτικού Νείλου είναι ήπιες, αλλά μερικές γίνονται επικίνδυνες.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι μια λοίμωξη που μεταδίδεται από κουνούπια και συχνά δεν προκαλεί καθόλου συμπτώματα. Όταν εμφανίζονται συμπτώματα, συνήθως μοιάζουν με γριπώδη ασθένεια, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις ο ιός μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο, τον νωτιαίο μυελό και τα νεύρα.

Η λοίμωξη μεταδίδεται συχνότερα από τσιμπήματα μολυσμένων κουνουπιών, ειδικά κατά τους θερμότερους μήνες, όταν η δραστηριότητα των κουνουπιών είναι υψηλότερη.

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