Η Μέγκαν Φοξ εντυπωσιάζει με μαύρη δαντέλα και κινηματογραφική αισθητική αλά «Jennifer's Body»

Η Μέγκαν Φοξ επέστρεψε με νέα φωτογράφιση στο Instagram, υιοθετώντας μια γοτθική αισθητική που θύμισε στους θαυμαστές της το «Jennifer's Body».

Η Μέγκαν Φοξ συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα με τις εμφανίσεις και τις φωτογραφίσεις της, επιλέγοντας αυτή τη φορά μια έντονα γοτθική αισθητική που προκάλεσε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θύμισε σε πολλούς τον εμβληματικό ρόλο της στην κινηματογραφική ταινία «Jennifer's Body».

Η Αμερικανίδα ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σειρά φωτογραφιών από τη νέα της φωτογράφιση, στην οποία ποζάρει με μαύρο δαντελένιο σύνολο, επιλέγοντας ένα σκοτεινό και ατμοσφαιρικό ύφος που παραπέμπει στη χαρακτηριστική αισθητική της ταινίας τρόμου του 2009, μέσα από την οποία καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Χόλιγουντ.

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