Όταν ο σκύλος επιτίθεται: Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και οι κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τη συνοδεία και τον έλεγχο ενός σκύλου σε δημόσιο χώρο, ποιες είναι οι ποινικές και αστικές ευθύνες σε περίπτωση επίθεσης και ποια πρόστιμα επιβάλλονται σε όσους δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους; O δικηγόρος και συνήγορος για τα ζώα της Ελλάδας, Αλέξανδρος Κασσανδρινός, εξηγεί στο Νewsbomb το ισχύον νομικό πλαίσιο και όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε ιδιοκτήτης σκύλου.

Η χθεσινή επίθεση σκύλου στα Βριλήσσια, με θύμα έναν 66χρονο άνδρα και τον σκύλο του, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα των υποχρεώσεων που έχουν οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και των ευθυνών που προβλέπει η νομοθεσία όταν ένα ζώο προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, περίπου στις 7:30, μια 48χρονη έδεσε τον σκύλο της έξω από φούρνο στην οδό Κύπρου και μπήκε στο κατάστημα. Λίγα λεπτά αργότερα, την ώρα που περνούσε από το σημείο ένας 66χρονος μαζί με τον δικό του σκύλο, ο σκύλος της γυναίκας λύθηκε και επιτέθηκε.

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