«Πριν & Μετά τα Παιδιά»: Μακαλιάς, Σαμαρά, Χαραλαμπούδη και Μαλιάτσης σε ένα απολαυστικό debate

Το πιο απολαυστικό debate για τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά επιστρέφει στο Θέατρο Πέτρας.

Το πιο απολαυστικό debate της χρονιάς επιστρέφει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη! Μετά την πρόσφατη μεγάλη επιτυχία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το «ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ - τα παιδιά» επιστρέφει ακόμη πιο ανανεωμένο και πιο διαδραστικό.

Τι συμβαίνει πραγματικά στη ζωή των γονιών;

Και τι στη ζωή όσων το Σαββατοκύριακο δεν έχουν τέσσερα παιδικά πάρτι;

Δύο διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται στη σκηνή, σε μια ζωντανή διαδραστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, αλήθειες και ιστορίες από την πραγματική ζωή.

Οι οικοδεσπότες Έλενα Χαραλαμπούδη (5 Minute Mum), Δημήτρης Μακαλιάς, Ευγενία Σαμαρά και Κώστας Μαλιάτσης μοιράζονται εμπειρίες από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά, σε ένα απολαυστικό debate που μπλέκει stand-up, συζήτηση και αυτοσχεδιασμό.

Ετοιμάσου… Το κοινό δεν μένει απλός θεατής. Γίνεται πρωταγωνιστής σε μια παράσταση γεμάτη γέλιο, ταύτιση και απρόβλεπτες στιγμές.

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