Αναστέλλει για δύο χρόνια τη λειτουργία του μεγαλύτερου ορυχείου διαμαντιών

Το ορυχείο Venetia απασχολεί περισσότερους από 4.000 ανθρώπους και αντιπροσωπεύει το 40% παραγωγής διαμαντιών στη χώρα.

Η εταιρεία-γίγαντας εξορύξεων διαμαντιών De Beers αναστέλλει τη ειτουργία του μεγαλύτερου ορυχείου στη Νότια Αφρική για δύο χρόνια, λόγω μείωσης της ζήτησης και συρρίκνωσης των κερδών.

Όπως γράφει σε άρθρο του το BBC, οι τιμές σε ολόκληρο τον κλάδο έχουν μειωθεί επειδή λιγότεροι άνθρωποι αγοράζουν διαμάντια από ό,τι στο παρελθόν, ειδικά στην Κίνα. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί από πολύ πιο οικονομικούς λίθους που παράγονται πλέον σε εργαστήρια.

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