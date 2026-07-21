Summer Shopping: 4 Day-to-Night Looks για να κάνεις upgrade στο στιλ σου στις φετινές διακοπές

Επισκεφτήκαμε το κατάστημα της Tommy Hilfiger στο Golden Hall και δημιουργήσαμε τον απόλυτο οδηγό με day-to-night σύνολα που θα μεταμορφώσουν τη φετινή σου βαλίτσα.

Το καλοκαίρι είναι εδώ και αν θέλεις να κάνεις upgrade στο στυλ σου στις φετινές διακοπές, τότε ο προορισμός πριν φύγεις από την πόλη είναι ένας, τα καταστήματα της Tommy Hilfiger. Εμείς επισκεφτήκαμε αυτό στο Golden Hall με έναν στόχο ξεκάθαρο, να βρούμε κομμάτια με στυλ, που με μικρές μόνο αλλαγές μπορούν να μας βγάλουν ασπροπρόσωπους από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Δημιουργήσαμε τέσσερα day-to-night looks από την καλοκαιρινή συλλογή της Tommy Hilfiger, που θα μπουν απευθείας στη βαλίτσα σου. Πάμε να τα δούμε.

1. The Smart-Casual Look

Η απόλυτη επιτομή του casual chic, που σε συνοδεύει από το γραφείο μέχρι το απογευματινό ή βραδινό σου ποτό. Για αυτό το look επιλέξαμε ένα λαδί λινό πουκάμισο, το οποίο συνδυάσαμε με λευκό παντελόνι και sneakers, δημιουργώντας ένα σύγχρονο preppy σύνολο.

Το πρωί, ένας κομψός χαρτοφύλακας και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ολοκληρώνουν ιδανικά το office look. Το βράδυ, αρκεί να αφήσεις στην άκρη τα πιο formal αξεσουάρ και να γυρίσεις τα μανίκια για ένα πιο χαλαρό, ανεπιτήδευτο outfit που σε ακολουθεί με την ίδια άνεση στην έξοδό σου.

2. The Island Weekender Look

Ένα look γεμάτο φρεσκάδα, ιδανικό για τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Εδώ «παντρέψαμε» μια γκρι βερμούδα με matching boat shoes και ένα κίτρινο t-shirt για το απαραίτητο καλοκαιρινό twist.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κρατάς μια ευρύχωρη weekender τσάντα Tommy Hilfiger για όλα τα απαραίτητα της απόδρασης, ενώ το βράδυ ρίχνεις απλώς στους ώμους ένα cozy φούτερ για το δροσερό αεράκι του νησιού.

3. The Jetsetter Look





Δεν υπάρχει καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα Tommy Hilfiger χωρίς denim. Το τρίτο look βασίζεται σε ένα διαχρονικό τζιν, λευκό polo και μπλε sneakers, έναν συνδυασμό που λειτουργεί εξίσου καλά στο ταξίδι όσο και στον προορισμό.

Η premium βαλίτσα Tommy Hilfiger συμπληρώνει ιδανικά την εικόνα, ενώ για τη βραδινή βόλτα στη Χώρα αρκεί να προσθέσεις ένα κολεγιακό πουλόβερ στους ώμους. Ένα μικρό styling trick που δίνει χαρακτήρα στο look χωρίς να χάνει τον χαλαρό, καλοκαιρινό του αέρα.

4. The Beach-to-Bar Look

Το απόλυτο καλοκαιρινό outfit που μυρίζει θάλασσα και διακοπές. Η βάση μας είναι ένα μπλε μαγιό συνδυασμένο με εσπαντρίγιες και ένα ριγέ ροζ πουκάμισο. Πρόκειται για τον ιδανικό συνδυασμό που σε συνοδεύει non-stop: από τις πρωινές βουτιές στην παραλία, φορώντας το πουκάμισο ανοιχτό, μέχρι τα βραδινά cocktails στο beach bar, απλώς κουμπώνοντάς το.

Το day-to-night shopping στην Tommy Hilfiger στο Golden Hall μας έβαλε για τα καλά σε summer mood.

Εμείς είμαστε έτοιμοι για το φετινό καλοκαίρι.

Εσύ;

Η συλλογή Tommy Hilfiger Καλοκαίρι 2026 είναι διαθέσιμη στο tommy.com, στα καταστήματα Tommy Hilfiger και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.