Η κορυφή της Ευρώπης στο open water επιλέγει Σαντορίνη

Ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές συναντιούνται στο Ηφαίστειο, στο πιο εντυπωσιακό ραντεβού της διεθνούς κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας

Η αντίστροφη μέτρηση για το Santorini Experience 2026 συνεχίζεται, και η φετινή διοργάνωση ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, υποδεχόμενη στην Καλντέρα μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου open water στις 16 με 18 Οκτωβρίου. Ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές, με μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, θα βρεθούν στην εκκίνηση του εμβληματικού αγώνα κολύμβησης από το Ηφαίστειο, επιβεβαιώνοντας γι' ακόμη μια χρονιά τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης και καθιστώντας τη Σαντορίνη σημείο συνάντησης της παγκόσμιας ελίτ του αθλήματος.

Πρόκειται για τη Γερμανίδα Ολυμπιονίκη και παγκόσμια πρωταθλήτρια Leonie Beck, μία από τις κορυφαίες μορφές της ανοιχτής θάλασσας διεθνώς, τον ασημένιο Ιταλό παγκόσμιο πρωταθλητή Mario Sanzullo, την επίσης Ιταλίδα πρωταθλήτρια Ευρώπης Barbara Pozzobon και την Ουγγαρέζα Ολυμπιονίκη και ασημένια παγκόσμια πρωταθλήτρια Anna Olasz, μια συγκέντρωση σπουδαίων αθλητών που σπάνια συναντά κανείς στην ίδια εκκίνηση.

Η παρουσία θα είναι εξίσου σημαντική και στην προπονητική, με δύο από τους κορυφαίους προπονητές του Open Water παγκοσμίως να δίνουν το «παρών». Ο Ιταλός Fabrizio Antonelli, «Προπονητής της Χρονιάς» (2021), με σπουδαία πορεία στην ανάδειξη Ολυμπιονικών και Παγκόσμιων Πρωταθλητών όπως ο Gregorio Paltrinieri, χρυσός Ολυμπιονίκης στα 1.500 μ. ελεύθερο ανδρών (Ρίο 2016). Στη διοργάνωση θα παραστεί και ο τεχνικός διευθυντής του κολυμβητικού αγώνα Νίκος Γέμελος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες προπονητές open water, με πολυετή παρουσία στην Εθνική ομάδα και καθοριστική συμβολή στις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της ελληνικής κολύμβησης, ο οποίος έχει σχεδιάσει τη διαδρομή που ξεκινά μέσα από το ηφαίστειο.

Ιδανικές συνθήκες για open water τον Οκτώβριο

Πέρα από το εντυπωσιακό σκηνικό της Καλντέρας, η Σαντορίνη προσφέρει και τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες για κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας και αθλητικές διοργανώσεις τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επίσημα κλιματολογικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), η μέγιστη θερμοκρασία αέρα κινείται γύρω στους 25°C, ενώ η μέση θερμοκρασία της θάλασσας παραμένει πάνω από τους 22°C. Ο καιρός παραμένει ζεστός, χωρίς την έντονη καλοκαιρινή ζέστη, ενώ η θάλασσα εξακολουθεί να είναι αρκετά θερμή για αγώνες και κολύμβηση, ένας από τους βασικούς λόγους που η Σαντορίνη αποτελεί ιδανικό προορισμό για open water swimming και αθλητικές διοργανώσεις αυτή την εποχή.

Νέα ταυτότητα για το Santorini Experience

Το Santorini Experience παρουσιάζει φέτος το νέο του λογότυπο, σηματοδοτώντας μια ανανεωμένη ταυτότητα για τη διοργάνωση. Εμπνευσμένο από το μοναδικό ανάγλυφο της Σαντορίνης και την εμπειρία που προσφέρουν το τρέξιμο και η κολύμβηση στην Καλντέρα, το creative concept του νέου σήματος αποτυπώνει τη συνάντηση του φυσικού τοπίου με την αθλητική δράση, μέσα από μια καθαρή, μινιμαλιστική και σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση. Το αποτέλεσμα εκφράζει τη δυναμική εξέλιξη της διοργάνωσης, δημιουργώντας μια ξεχωριστή, διαχρονική και άμεσα αναγνωρίσιμη ταυτότητα.

Την ίδια στιγμή, το επίσημο teaser της διοργάνωσης είναι ήδη διαθέσιμο, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από όσα θα ζήσουν οι συμμετέχοντες τον προσεχή Οκτώβριο.

Η εμπειρία ξεκινά πριν την εκκίνηση: ειδικά προνόμια μετακίνησης και διαμονής

Από το πρώτο βήμα του ταξιδιού έως την παραμονή στο νησί, η διοργάνωση φροντίζει ώστε οι συμμετέχοντες να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία στη Σαντορίνη.

Ανακαλύψτε τη Σαντορίνη με την αξιοπιστία της SIXT

Η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, μέσα από τον υπερσύγχρονο και premium στόλο της, προσφέρει στους συμμετέχοντες άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις σε κάθε διαδρομή στο νησί, από τη μετάβαση προς το event έως την εξερεύνηση της Σαντορίνης. Μέσω της ειδικής σελίδας της SIXT, SIXT Rent a Car, παρέχεται 15% έκπτωση στις κρατήσεις οχημάτων. Η προσφορά ενεργοποιείται αυτόματα μέσω του συνδέσμου, χωρίς την εισαγωγή κωδικού, και ισχύει για την περίοδο για την περίοδο από τις 05 ως τις 20 Οκτωβρίου.

SKY express - Από την Ευρώπη στη Σαντορίνη

Ταξιδέψτε στη Σαντορίνη με τη SKY express, την Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς από την ERAΑ και Official Airline Sponsor του Santorini Experience, αξιοποιώντας το εκτεταμένο διεθνές της δίκτυο και τις 9 καθημερινές πτήσεις από την Αθήνα προς τη Σαντορίνη.

Προνομιακές ακτοπλοϊκές προσφορές από τη Blue Star Ferries

Η Blue Star Ferries προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιβατών (σε όλες τις θέσεις, εξαιρουμένων των καμπινών) και 30% στα εισιτήρια οχημάτων για δρομολόγια από Πειραιά, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα προς Σαντορίνη μετ’ επιστροφής, για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 10 έως 25 Οκτωβρίου 2026.

Η προσφορά αφορά τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες της διοργάνωσης και επεκτείνεται σε έως τρεις (3) συνοδούς ανά συμμετέχοντα.

Για κρατήσεις και έκδοση εισιτηρίων, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τα ακόλουθα λιμενικά γραφεία:

Πειραιάς: GELASAKIS SHIPPING & TRAVEL CENTER, τηλ. 210 4222440

Σαντορίνη: DAKOUTROS TRAVEL, τηλ. 22860 22201

Η τοπική κοινωνία στο πλευρό του Santorini Experience 2026

Στο Santorini Experience ξεχωριστό ρόλο διαδραματίζει η ίδια η τοπική κοινωνία του νησιού, άνθρωποι που δεν στηρίζουν απλώς τη διοργάνωση, αλλά της δίνουν χαρακτήρα, χρώμα και ψυχή, μετατρέποντας κάθε βράβευση σε μια μικρή ιστορία της Σαντορίνης.

Τα ειδικά βραβεία της διοργάνωσης φέτος γεννιούνται μέσα από το μάρμαρο, στα χέρια του γνωστού καλλιτέχνη Γρηγόρη Κουσκουρή και της Othen Elemental Aesthetics. Με βαθιά σχέση με το φυσικό υλικό και την αισθητική του τόπου, δημιουργεί βραβεία που «μιλούν» τη γλώσσα του νησιού, το μάρμαρο εδώ γίνεται γέφυρα ανάμεσα στην αρχαία Ελλάδα και το σήμερα, ένα διαχρονικό ενθύμιο για όσους ξεχωρίσουν φέτος στην Καλντέρα.

Την αίσθηση του χειροποίητου και του προσωπικού μεταφέρει και η Κωνσταντίνα Σπανού, αργυροχρυσός πίσω από τη Spanou Jewelry. Με κοσμήματα εμπνευσμένα από την ιστορία και το τοπίο της Σαντορίνης, θα προσφέρει αποκλειστικές δημιουργίες στους νικητές και τις νικήτριες κάθε αγωνίσματος, στο τρέξιμο και στην κολύμβηση, ώστε το έπαθλο να μην είναι απλώς ένα βραβείο, αλλά ένα κομμάτι του νησιού που θα ταξιδέψει μαζί τους.

Στο πλευρό των αθλητών βρίσκονται και οι συνεργάτες μετακίνησης του νησιού. Η Santo Line Tours, ως Official Travel Agency της διοργάνωσης, αναλαμβάνει τις ομαδικές μετακινήσεις των αθλητών με πούλμαν, εξασφαλίζοντας άνετη και οργανωμένη μετάβαση σε όλα τα σημεία δράσης. Η Vacation Into Premium, με έδρα την Οία, προσφέρει ένα πιο premium πακέτο εμπειριών στους επισκέπτες της Σαντορίνης, από ιδιωτικές μεταφορές με πολυτελή οχήματα έως ξεχωριστές ιδιωτικές περιηγήσεις και κρουαζιέρες στην καλντέρα με catamaran ή άλλα πολυτελή σκάφη, καθώς και πιο ιδιαίτερες εμπειρίες όπως ιππασία, μαθήματα μαγειρικής ή κεραμικής κ.ά., ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε επισκέπτη. Μέσα στο νερό, τα σκάφη της Caldera Yachting θα βρίσκονται δίπλα στους κολυμβητές καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ενισχύοντας το πλαίσιο ασφαλείας και προσφέροντας σιγουριά σε κάθε συμμετέχοντα.

Η φιλοξενία του νησιού, τέλος, αγκαλιάζει τη διοργάνωση με έναν ολόκληρο χάρτη συνεργαζόμενων ξενοδοχείων, που καλύπτει κάθε ύφος διαμονής και κάθε επιθυμία. Από ατμοσφαιρικά, ζεστά καταλύματα στην καρδιά των παραδοσιακών οικισμών, με φιλικές τιμές που ξεκινούν από περίπου €50 τη βραδιά, μέχρι εμβληματικές σουίτες με ιδιωτική πισίνα και θέα στο ηφαίστειο, ο επισκέπτης του Santorini Experience μπορεί να επιλέξει τη δική του εμπειρία σε όλο το εύρος του νησιού. Πολλοί από τους χορηγούς φιλοξενίας προσφέρουν, μάλιστα, αποκλειστικά προνόμια και ειδικές τιμές για τους συμμετέχοντες και τους συνοδούς τους, καθιστώντας τη διαμονή στη Σαντορίνη κομμάτι της ίδιας της εμπειρίας, προσιτή, αυθεντική και, όπως αρμόζει στο νησί, αξέχαστη.

Τα ξενοδοχεία που υποστηρίζουν μέχρι στιγμής το Santorini Experience είναι τα ακόλουθα: Athina Luxury Suites, Sandblu Santorini, NOŪS Santorini, Vedema, A Luxury Collection Resort Santorini (Empiria Group), Katikies Garden Santorini, Santo Collection Resorts & Villas, Apeiron Blue, Canaves Collection, 270 Oia’s View, Coco-Mat Hotel Santorini, Aqua Vista Hotels, Agave Santorini Design Boutique Hotel, Holiday Beach Resort, Meltemi Suites, Meltemi Village, Atlantis Beach, Eteoro Suites Santorini, The Majestic Hotel Santorini (Kord Hotels), Thimari Lodge, Rocabella Santorini, K & K Unique Holiday Homes, Loizos Stylish Residences, Sea Sound White Katikies, The Muses of Santorini Suites, Kalisti Hotel & Suites, Phaos Santorini Suites, Santo Mangata, Aressana Spa Hotel & Suites, Blue Spa Santorini, Venus Sunrise Suites & Villas, Blue Spa Hotel, Sienna Eco Resort.

Οι συνεργασίες αυτές αναδεικνύουν με τον πιο απτό τρόπο πώς το Santorini Experience παραμένει βαθιά δεμένο με το νησί και τους ανθρώπους του, μετατρέποντας κάθε λεπτομέρεια της διοργάνωσης σε μια εμπειρία που φέρει, αυθεντικά, τη σφραγίδα της Σαντορίνης.

Η νέα διαδρομή στην Αρχαία Θήρα

Φέτος κάνει πρεμιέρα στο πρόγραμμα η Ancient Thera Run 5k powered by Sandblu Santorini, μια νέα διαδρομή που συνδέει την αθλητική εμπειρία με την ιστορία και το μοναδικό τοπίο του νησιού. Με αφετηρία και τερματισμό στο Καμάρι, στους πρόποδες της Αρχαίας Θήρας, οι δρομείς θα κινηθούν δίπλα στο Αιγαίο και κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας πόλης, η οποία αποτέλεσε το σημαντικότερο κέντρο του νησιού για αιώνες. Μια ξεχωριστή διαδρομή όπου το φυσικό τοπίο, ο πολιτισμός και η κίνηση συναντιούνται σε μια αυθεντική εμπειρία.

Η διαδρομή 15k Powered by The North Face

Η διαδρομή με την υπογραφή της The North Face αποτελεί μια από τις πιο απαιτητικές αλλά και πιο εντυπωσιακές εμπειρίες του Santorini Experience. Ξεκινώντας από την Καλντέρα,

οι δρομείς θα διασχίσουν ανηφορικά και κατηφορικά μονοπάτια με έντονο ηφαιστειακό ανάγλυφο, περνώντας μέσα από εικόνες που κόβουν την ανάσα, με φόντο το Αιγαίο. Η διαδρομή περνά δίπλα από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, συνεχίζει μέσα από το γραφικό Ημεροβίγλι και φτάνει έως την είσοδο των Φηρών, στην εκκλησία του Αγίου Γερασίμου, πριν επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης. Πρόκειται για μια διαδρομή που συνδυάζει την ένταση της ηφαιστειακής γης με τη μοναδικότητα του τοπίου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια αυθεντική outdoor εμπειρία, ενώ η συνεργασία με την The North Face έρχεται να αναδείξει ακριβώς αυτό το πνεύμα εξερεύνησης και επαφής με τη φύση που χαρακτηρίζει τόσο τη διαδρομή όσο και τη φιλοσοφία του brand.

Υψομετρικά χαρακτηριστικά διαδρομών 2026

Οι διαδρομές του Santorini Experience παραμένουν πιστές στον απαιτητικό, ηφαιστειακό τους χαρακτήρα. Τα βασικά υψομετρικά στοιχεία κάθε διαδρομής αποτυπώνονται στο παρακάτω εικαστικό:

Αναλυτικά χαρακτηριστικά όλων των διαδρομών είναι διαθέσιμα στη σελίδα: https://santorini-experience.com/diadromes-2026/

Οι εγγραφές και η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του more.com.

Κάνε εδώ την εγγραφή σου στο τρέξιμο στις διαδρομές 5k «Αριστείδης Αλαφούζος» powered by Miele, 10k powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, 15k powered by The North Face, 5k Ancient Thera powered by Sandblu Santorini και την κολύμβηση 2.4k:

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/santorini-experience-2026/

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης είναι η SIXT , μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ .

της διοργάνωσης είναι η , μέλος του Ομίλου . Gold Sponsors της διοργάνωσης είναι τα AESTIAN Philoxenia & Hospitality, Sandblu Santorini.

της διοργάνωσης είναι τα AESTIAN Philoxenia & Hospitality, Sandblu Santorini. Official Airline Sponsor είναι η SKY express.

είναι η Official Trail Running Shoe είναι η The North Face.

είναι η Silver Sponsor της διοργάνωσης είναι η Miele .

της διοργάνωσης είναι η . Official Water είναι το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ.

είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Bronze Sponsor της διοργάνωσης είναι η Blue Star Ferries.

της διοργάνωσης είναι η Official Technical T-shirt είναι η 42K Running.

είναι η Official Travel Agency είναι η Santo Line Tours.

είναι η Partners της διοργάνωσης είναι οι Συνένωση Λεμβούχων Σαντορίνης, Caldera Yachting .

της διοργάνωσης είναι οι . Official Supporters είναι οι Othen Elemental Aesthetics, Vacation Into Premium .

είναι οι . Jewelry Partner είναι το Spanou Jewelry .

είναι το . Helper είναι η Spotteq.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Το Santorini Experience αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Θήρας, του Τμήματος Αθλητισμού Πολιτισμού του Δήμου Θήρας και της ActiveMedia Group.

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