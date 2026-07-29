Μουσική, fitness, αθλητισμός: Ο Νίκος Γκάνος τα χωράει όλα, έξω από τετράγωνα

Αν η τετράγωνη λογική ορίζει το fitness ως κάτι «βαρετό», ο Νίκος Γκάνος έχει βρει τον τρόπο να συνδυάζει μουσική και άθληση, με το δικό του ξεχωριστό vibe.

Υπάρχουν πράγματα στην καθημερινότητα που θεωρούμε βαρετά. Το fitness, για κάποιους ίσως και να εντάσσεται μέσα σε αυτά. Στη βάση του, είναι ένας τρόπος ζωής, και σίγουρα δεν μπορεί να τους αντιπροσωπεύει όλους.

Η γυμναστική, βέβαια, σημαίνει άθληση, σημαίνει υγεία. Και μπορείς πάντα να βρεις τη φόρμουλα να την εντάξεις στα μέτρα σου, στη βασική σου ιδιότητα, στην ημέρα σου.

Για τον Νίκο Γκάνο, η άθληση υπήρξε πάντα το δικό του πεδίο έκφρασης, παράλληλα με τη μεγάλη του αγάπη, τη μουσική. Δύο συγκοινωνούντα δοχεία, όπως λέει, που το ένα συμπληρώνει το άλλο μέσα στην καθημερινότητα, βοηθώντας τον να προχωρήσει μακριά και στις δύο κατευθύνσεις.

Ο καταξιωμένος pop καλλιτέχνης, με τις μεγάλες επιτυχίες και την 15ετή και πλέον παρουσία του στη μουσική βιομηχανία, είναι αθλητής καλλισθενικής και έχει εντάξει το fitness στη ζωή του ως δεύτερη φύση του. Ενώνοντας τα ευεργετικά στοιχεία της μουσικής και του αθλητισμού στο δικό του προσωπικό vibe. Σε όλες τις ρουτίνες του, η κοινή συνισταμένη είναι μία, και βρίσκεται στον καρπό του.

Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro είναι το μικρό τετράγωνο που χωράει μέσα του όλα όσα χρειάζεται μέσα στη μέρα. Το ένα και… μοναδικό, αφού οι τετράγωνες λογικές και καθετί βαρετό στην καθημερινότητα, απλά δεν τον εκφράζει.

Ποια είναι η σχέση σου με τον αθλητισμό και πώς εξελίχθηκε;

«Ο αθλητισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου από μικρός. Ξεκίνησε κυρίως βιωματικά και μέσα από την ανάγκη μου να έχω ενέργεια και καλή φυσική κατάσταση για τη σκηνή και τις χορογραφίες μου. Με τα χρόνια εξελίχθηκε από απλή εκγύμναση σε τρόπο ζωής, πειθαρχία και ψυχολογική εκτόνωση».

Ποιο κοινό στοιχείο αναγνωρίζεις στο πώς αντιμετωπίζεις τη μουσική, το fitness, τον αθλητισμό και την καθημερινότητά σου;

«Η πειθαρχία και η συνέπεια. Τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Όπως χρειάζεται αφοσίωση στο στούντιο ή στην πρόβα για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα, έτσι ακριβώς χρειάζεται πρόγραμμα και αφοσίωση στην προπόνηση και στη ζωή σου γενικότερα».

Ποιο είναι το πιο "square" πράγμα που δεν θέλεις με τίποτα τη ζωή σου;

«Η απόλυτη μονοτονία και η τυφλή προσκόλληση σε στερεότυπα ή κανόνες που σου επιβάλλουν οι άλλοι χωρίς να έχουν νόημα. Θέλω η ζωή μου να έχει χρώμα, δημιουργία και ροή, όχι να είναι φυλακισμένη σε κουτάκια».

Ποια είναι η δική σου ρουτίνα και το ιδανικό σου fitness session;

«Το ιδανικό μου session περιλαμβάνει έναν συνδυασμό δυναμικής προπόνησης και cardio που με κρατάει σε εγρήγορση, πάντα με δυνατή μουσική στα αυτιά μου για να μου δίνει τον ρυθμό. Η ρουτίνα μου βασίζεται στο να αφιερώνω σταθερό χρόνο μέσα στην εβδομάδα αποκλειστικά για το σώμα και την αντοχή μου».

Από ποια "υλικά" θα έλεγες πως είναι φτιαγμένο το δικό σου προσωπικό vibe;

«Από ενέργεια, θετικότητα, αγάπη για τη μουσική, λίγη τρέλα και πολλή ανθεκτικότητα. Δεν το βάζω εύκολα κάτω, ό,τι κι αν έρθει.»

Ένα πράγμα που δεν αποχωρίζεσαι ποτέ από την καθημερινότητά σου;

«Τα ακουστικά μου και το smartwatch μου. Η μουσική με συνοδεύει παντού και η τεχνολογία με βοηθάει να ελέγχω τους στόχους και τις επιδόσεις μου».

Πόσο εύκολο είναι για σένα να παραμένεις "squared" σε μια ρουτίνα που εύκολα σε "καταπίνει" μέσα σε τετράγωνα; Και τι σε βοηθάει σε αυτό;

«Δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί οι ρυθμοί της καθημερινότητας και της δουλειάς είναι πιεστικοί. Αυτό που με σώζει είναι η μουσική και η γυμναστική· είναι τα "καταφύγιά" μου που με επαναφέρουν στο κέντρο μου και με βγάζουν από το αυτόματο».

Τι είναι αυτό που σε έχει κερδίσει στο WATCH FIT 5 Pro της Huawei;

«Ο συνδυασμός στυλ και κορυφαίων λειτουργιών fitness. Είναι ένα αξεσουάρ που ταιριάζει σε κάθε εμφάνιση –από το πρωί στην προπόνηση μέχρι το βράδυ– και μου προσφέρει ακριβή δεδομένα για την υγεία και την απόδοσή μου χωρίς να θυσιάζει την αισθητική».

Πόσο σε έχει βοηθήσει το fitness και ο αθλητισμός στη μουσική και το αντίστροφο;

«Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Το fitness μου δίνει την αντοχή και την αναπνοή που χρειάζομαι πάνω στη σκηνή όταν χορεύω και τραγουδάω ταυτόχρονα. Από την άλλη, η μουσική είναι το καύσιμο που με τραβάει να βγάλω μια δύσκολη προπόνηση».

Πες μου έναν στόχο που βάζεις καθημερινά, αλλά και έναν στόχο που έχεις θέσει για το μέλλον.

«Καθημερινός μου στόχος είναι να γίνομαι λίγο καλύτερος από χθες και να κρατάω την ενέργειά μου θετική, όποιες κι αν είναι οι δυσκολίες. Στόχος για το μέλλον είναι να συνεχίσω να εξελίσσομαι καλλιτεχνικά, να δοκιμάζω νέα πράγματα που με γεμίζουν και να ζω τη ζωή με τους δικούς μου όρους».