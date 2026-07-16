Προειδοποίηση Παπαδόπουλου για τις ρωγμές στην Κυψέλη: «Επιβάλλεται άμεσος και επίσημος έλεγχος»

Παρέμβαση Παπαδόπουλου για τις ρωγμές στην Κυψέλη. Προειδοποιεί για την στατική επάρκεια και ζητάει άμεσο έλεγχο από την πολιτεία.

Σε μείζον ζήτημα ασφάλειας αναδεικνύονται οι φόβοι των κατοίκων για την κατάσταση των πολυκατοικιών στην περιοχή της Κυψέλης, ύστερα από αναφορές για σοβαρές κτιριακές αστοχίες.

Με αφορμή το γεγονός, ο γνωστός σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, έπειτα από διαβουλεύσεις με ειδικούς μηχανικούς, προχώρησε σε μια σημαντική παρέμβαση, αναλύοντας τα δεδομένα και κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.

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