78.128 σουβλάκια σε δύο βραδιές: Τι έφαγαν οι Έλληνες στους ημιτελικούς του Μουντιάλ

Δεκάδες χιλιάδες σουβλάκια, χιλιάδες μπύρες και πίτσες «εξαφανίστηκαν» μέσω efood μέσα σε λίγες ώρες.

Γνώριμη η εικόνα στις μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις και το Μουντιάλ δεν θα μπορούσε να μείνει απ' έξω όντας η Μητέρα των ποδοσφαιρικών Μαχών: Χιλιάδες παρεάκια αψηφούν το «έξω» κι επιλέγουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες από το σπίτι, με την τηλεόραση ανοιχτή, φίλους διασκορπισμένους στους καναπέδες και το delivery να παίρνει... φωτιά λίγο πριν από τη σέντρα.

Οι δύο ημιτελικοί της διοργάνωσης επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά ότι οι μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές συνοδεύονται από διαφορετικές καταναλωτικές συνήθειες. Τα στοιχεία του efood, της #1 υπηρεσίας delivery στην Ελλάδα, καταγράφουν σημαντική αύξηση στις παραγγελίες στις ώρες των αναμετρήσεων και αποτυπώνουν με ακρίβεια τι επέλεξαν οι Έλληνες για να συνοδεύσουν το ποδοσφαιρικό θέαμα.

Το σουβλάκι κράτησε τα σκήπτρα

Παρά τη μεγάλη άνοδο που σημείωσαν αρκετές κατηγορίες φαγητού, το σουβλάκι δεν κουνήθηκε από τον... βασιλικό του θρόνο και παρέμεινε η απόλυτη επιλογή των καταναλωτών.

Συνολικά παραγγέλθηκαν 78.128 σουβλάκια μέσα στις δύο βραδιές των ημιτελικών, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1/3 όλων των παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν εκείνο το διάστημα μέσω της πλατφόρμας.

Το σουβλάκι με γύρο χοιρινό σε πίτα ήταν το προϊόν με τις περισσότερες παραγγελίες, επιβεβαιώνοντας ότι, ακόμη και όταν οι επιλογές είναι αμέτρητες, οι περισσότεροι Έλληνες εμπιστεύονται την πιο διαχρονική γεύση.

Μπύρα και πίτσα είχαν την τιμητική τους

Οι μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές συνοδεύονται παραδοσιακά από μπύρα και οι ημιτελικοί του Μουντιάλ δεν αποτέλεσαν εξαίρεση.

Οι παραγγελίες μπύρας σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με μια συνηθισμένη Τρίτη ή Τετάρτη, ενώ μέσα στις 6 ώρες των δύο αναμετρήσεων παραδόθηκαν συνολικά 4.640 μπύρες.

Αισθητά αυξημένη ήταν και η ζήτηση για πίτσα, η οποία επιβεβαίωσε ότι παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές όταν οι παρέες συγκεντρώνονται μπροστά στην τηλεόραση για ένα μεγάλο παιχνίδι.

Οι μεγάλες εκπλήξεις στις παραγγελίες

Πέρα από τις παραδοσιακές επιλογές, υπήρξαν και κατηγορίες που σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο.

Το fried chicken ήταν εκείνο που κατέγραψε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με μια συνηθισμένη ημέρα, ενώ το Chicken Melt του Jackaroo αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη των ημιτελικών, παρουσιάζοντας εκρηκτική αύξηση στις παραγγελίες.

Την ίδια στιγμή, όλες οι συσκευασίες Coca-Cola, από τα κουτάκια των 330 ml μέχρι τις φιάλες του 1,5 λίτρου, καθώς και οι εκδόσεις Zero, σημείωσαν σημαντική άνοδο, επιβεβαιώνοντας ότι τα αναψυκτικά εξακολουθούν να αποτελούν βασικό συνοδευτικό στις ποδοσφαιρικές βραδιές.

Στον αντίποδα, κατηγορίες όπως το sushi κινήθηκαν χαμηλότερα σε σχέση με μια συνηθισμένη ημέρα, δείχνοντας ότι όταν η μπάλα... καίει, οι περισσότεροι προτιμούν γνώριμες και πιο χορταστικές επιλογές.

Τα στοιχεία του efood αποτυπώνουν μια γνώριμη ελληνική συνήθεια: όσο μεγαλώνει το ενδιαφέρον για έναν αγώνα, τόσο μεγαλώνει και η διάθεση για παρέα, comfort food και delivery, με το σουβλάκι, την πίτσα και την μπύρα να εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν στις πιο σημαντικές ποδοσφαιρικές βραδιές.

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