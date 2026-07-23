Ο Οδηγός Επιβίωσης για το Anilio Park Festival

Το τριήμερο που περίμενες όλο τον χειμώνα, επιστρέφει.

Στην Πίνδο φυσικά, στο Anilio Park. Εκεί που είσαι "παρών" και κάνεις pause σε όλα τα άλλα. Από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου, το Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου Μετσόβου γεμίζει ξανά μουσική, σκηνές, παρέες που γίνονται κοινότητα και στιγμές που δύσκολα εξηγούνται χωρίς να τις ζήσεις. Με ένα line up που ενώνει διαφορετικούς κόσμους της ελληνικής μουσικής σκηνής, νέες και παλιές αγαπημένες δραστηριότητες, αναβαθμισμένες υποδομές και ακόμη περισσότερους λόγους για να αφήσεις πίσω την πόλη και να έρθεις στο Anilio

Αν έρχεσαι πρώτη φορά στο Anilio Park Festival, κράτα σημειώσεις. Αν επιστρέφεις, μάλλον θα συμφωνήσεις με όλους τους παρακάτω κανόνες.

Κανόνας 1: Φούτερ, μαγιό. Κόντρα, αλλά απαραίτητα. Ναι, θα χρειαστείς και τα δύο.

Κανόνας 2: Σαγιονάρα, αθλητικό. Μην υποτιμήσεις τις αποστάσεις.

Κανόνας 3: Το power bank είναι φίλος. Θα θες να απαθανατίσει τα πάντα και δεν θα έχεις μπαταρία.

Κανόνας 4: Ξύπνα μία μέρα νωρίς και δεν θα το μετανιώσεις. Η Πίνδος το πρωί αξίζει όσο και οι συναυλίες.

Κανόνας 5: Μην μένεις μόνο στη σκηνή. Οι δραστηριότητες που προσφέρονται θα σε κάνουν να αναπολείς όλο τον χειμώνα.

Κανόνας 6: Μην είσαι μονόχνωτος. Σίγουρα θα φύγεις με μεγαλύτερη παρέα.

Κανόνας 7: Μην φοβηθείς να πάρεις τα παιδιά σου, θα χτίσεις τις καλύτερες αναμνήσεις.

Κανόνας 8: Τραγούδα δυνατά! Δεν περνάς από audition, αξίζει να το ζήσεις

Κανόνας 9: Μην μένεις στα στερεοτυπικά ότι το βουνό δεν είναι για το καλοκαίρι!

Κανόνας 10: Άσε το πρόγραμμα στην άκρη.

Αυτά ήταν τα λίγα και βασικά. Τα υπόλοιπα θα τα ανακαλύψεις εκεί. Ραντεβού από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου στο Anilio Park Festival.

Προπώληση εισιτηρίων

https://www.anilioparkfestival.gr/tickets/