Πωλήθηκε για 43 εκατ. ευρώ σκελετός Τυραννόσαυρου Ρεξ ηλικίας 67 εκατ. ετών

Ο σχεδόν πλήρης σκελετός του θρυλικού T-Rex έγινε το ακριβότερο απολίθωμα που έχει πουληθεί ποτέ

Δεν αγοράζονται μόνο πίνακες ζωγραφικής, συλλεκτικά αυτοκίνητα ή έργα τέχνης για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Κάποιες φορές, οι πραγματικοί πρωταγωνιστές των δημοπρασιών έζησαν πριν από... δεκάδες εκατομμύρια χρόνια.

Αυτό ακριβώς συνέβη στη Νέα Υόρκη, όπου ένας σχεδόν πλήρης σκελετός Tyrannosaurus rex, ηλικίας περίπου 67 εκατομμυρίων ετών, πωλήθηκε έναντι περισσότερων από 50 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 43 εκατ. ευρώ), καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για απολίθωμα δεινοσαύρου.

Ένας από τους πιο ολοκληρωμένους T-Rex που έχουν βρεθεί

Ο πανίσχυρος θηρευτής, που είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Gus», έχει μήκος πάνω από 11,5 μέτρα, ύψος σχεδόν 4 μέτρα, ενώ μόνο το κρανίο του φτάνει τα 137 εκατοστά.

Το στοιχείο που εκτόξευσε την αξία του, όμως, είναι ο βαθμός διατήρησής του. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι ο σκελετός περιλαμβάνει 183 αυθεντικά οστά, δηλαδή περισσότερο από το 70% του αρχικού σκελετού, γεγονός που τον κατατάσσει ανάμεσα στα πιο ολοκληρωμένα δείγματα T-Rex που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ.

Ο «Gus» εντοπίστηκε στην κομητεία Χάρντινγκ της Νότιας Ντακότα, σε περιοχή που ανήκει στον διάσημο γεωλογικό σχηματισμό Hell Creek, έναν από τους σημαντικότερους παγκοσμίως για ανακαλύψεις απολιθωμάτων δεινοσαύρων.

Το όνομά του αποτελεί φόρο τιμής στον Γκάρι Λίκινγκ, γνωστό στους ντόπιους ως «Gus», ιδιοκτήτη της γης όπου βρέθηκαν τα απολιθώματα.

Κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε από τον οίκο Sotheby's και ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου δέκα λεπτά, με το τελικό ποσό να ξεπερνά κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις, οι οποίες έφταναν έως τα 30 εκατομμύρια δολάρια.

Με αυτό το ποσό, ο «Gus» έγινε ο ακριβότερος δεινόσαυρος που έχει πουληθεί ποτέ, αφήνοντας πίσω του τον διάσημο στεγόσαυρο «Apex», ο οποίος είχε αλλάξει χέρια για σχεδόν 45 εκατομμύρια δολάρια.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του αγοραστή ούτε αν ο σπάνιος T-Rex θα εκτεθεί σε κάποιο μουσείο ή θα παραμείνει σε ιδιωτική συλλογή. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο «βασιλιάς των δεινοσαύρων» απέκτησε πλέον και τον τίτλο του ακριβότερου απολιθώματος στην ιστορία.

It's a world record for Gus! The T. Rex just became the most expensive dinosaur ever sold at auction.



This morning at #SothebysNewYork, the room erupted into applause as seven online, phone and in-person bidders battled over 10 minutes for a final hammer price of over $50.1… pic.twitter.com/YtzIsl2u56 — Sotheby's (@Sothebys) July 14, 2026

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