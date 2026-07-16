Airbnb και πολυκατοικίες: Τι αλλάζει μετά τη νέα δικαστική απόφαση

Η πρόσφατη δικαστική απόφαση επιβεβαιώνει ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας μπορεί να απαγορεύσει τη βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος

Η πρόσφατη δικαστική απόφαση, με την οποία απαγορεύθηκε η βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος λόγω του περιεχομένου του κανονισμού της πολυκατοικίας, επανέφερε στο προσκήνιο ένα ερώτημα που απασχολεί χιλιάδες ιδιοκτήτες: μπορεί τελικά μια πολυκατοικία να απαγορεύσει τη λειτουργία ενός Airbnb;

Η απάντηση είναι πιο σύνθετη από όσο αφήνουν να εννοηθεί οι τίτλοι της επικαιρότητας. Η απόφαση δεν καθιερώνει γενική απαγόρευση της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, ούτε μεταβάλλει το ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Αναδεικνύει, όμως, με ιδιαίτερη έμφαση τη δεσμευτική ισχύ του κανονισμού της πολυκατοικίας και επιβεβαιώνει ότι η άσκηση του δικαιώματος ιδιοκτησίας δεν είναι απεριόριστη όταν συνυπάρχει με τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών.

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