11 Τούρκοι Influencer έκαναν διακοπές σε Σκιάθο και Σάμο «κερασμένες» από τον ΕΟΤ

Ο ΕΟΤ κέρασε διακοπές σε Τούρκους influencers σε Σάμο και Σκιάθο, γιατί η βαριά μας βιομηχανία χρειάζεται επειγόντως μερικά reels.

Τον Ιούνιο, ο ΕΟΤ αποφάσισε να επενδύσει στη σύγχρονη «διπλωματία των social media», φέρνοντας Τούρκους influencers για διακοπές στη Σάμο και τη Σκιάθο. Με στόχο να πειστούν οι γείτονες να έρθουν για τουρισμό, βλέποντας βιντεάκια στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα, η «επιχείρηση προβολής» είχε πρώτη στάση, τη Σάμο, από τις 18 έως τις 22 Ιουνίου, πέντε Τούρκοι δημιουργοί περιεχομένου πέρασαν ένα τετραήμερο στο νησί. Έφαγαν, ήπιαν, έκαναν τις βουτιές τους σε συνεργασία με την Περιφέρεια, και ανέβασαν το σχετικό υλικό μαζεύοντας γύρω στα 7,7 εκατομμύρια προβολές.

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