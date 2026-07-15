Μπραντ Πιτ: Τα παιδιά του αφαιρούν και επίσημα το επίθετό του - Από μία ευτυχισμένη οικογένεια με την Αντζελίνα Τζολί, στην οριστική ρήξη
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Μάντοξ και Ζαχάρα έχουν ήδη κάνει την αρχή.
Κάποτε τα κουτσομπολίστικα περιοδικά εξαφανίζονταν από τα ράφια σε χρόνο μηδέν. Το Χόλιγουντ έδινε πολύ, και πικάντικο, υλικό στις σελίδες του, αν μη τι άλλο. Εκείνη την εποχή, ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί ήταν από τα ζευγάρια που τραβούσαν την προσοχή σαν μαγνήτης - όλοι ήθελαν να μάθουν γι’ αυτούς.
Φωτογραφίες τούς έδειχναν αγκαλιασμένους και χαρούμενους στο κόκκινο χαλί, κρατώντας ο ένας τον άλλον. Το 2008 συγκεκριμένα, όλοι πρόσεχαν την ηθοποιό, η οποία ήταν έγκυος στα δίδυμα. Τότε, κανείς δεν φανταζόταν πώς κάποια χρόνια αργότερα, θα άλλαζαν όλα.
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