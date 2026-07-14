Ο ρόλος που αποδείχθηκε ο δυσκολότερος για τον Σαμ Νιλ και αδικήθηκε όσο κανένας άλλος - «Δεν είδε κανείς την ταινία»

Αν και ο Σαμ Νιλ ήταν ευρέως γνωστός από τον ρόλο του στο Jurassic Park, υπήρχαν ταινίες στην καριέρα του που δεν γνώρισαν την απήχηση που θα έπρεπε

Ο Σαμ Νιλ απεβίωσε σήμερα, σε ηλικία 78 ετών, τρεις μήνες αφότου είχε ανακοινώσει πως είχε ξεπεράσει τον καρκίνο στο αίμα, με τον οποίο διαγνώστηκε το 2023. Μέχρι αυτή τη στιγμή που γράφουμε τούτες τις γραμμές, παραμένει άγνωστη η επίσημη αιτία θανάτου του.

Ο ηθοποιός, που αγαπήσαμε μέσα από τον ρόλο του στο Jurassic Park, είχε μια μακρά καριέρα. Κατά τη διάρκειά της, ο Σαμ Νιλ, έδωσε στην μεγάλη και μικρή οθόνη κάποιες σπουδαίες ερμηνείες, οι οποίες δεν γνώρισαν την απήχηση που θα έπρεπε. Κυρίως γιατί οι παραγωγές δεν ήταν τόσο εμπορικές.

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