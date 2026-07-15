Ο Τζέιμς Φράνκο πιστεύει ότι τον παρακολουθούν εξωγήινοι και ανέβασε βίντεο για να το αποδείξει

Ο Τζέιμς Φράνκο ανέβασε τα επίμαχα πλάνα, με το βίντεο να ξεπερνά τις 1 εκατ. προβολές στο TikTok.

Ο Τζέιμς Φράνκο δεν είναι ο μοναδικός που πιστεύει ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν επικοινωνεί μαζί τους, όπως έχουν δηλώσει η Μάιλι Σάιρους ή η Ντέμι Λοβάτο, αντιθέτως, είναι πεπεισμένος πως τον παρακολουθούν. Και προκειμένου να πείσει και τους πιο δύσπιστους, ανέβασε βίντεο στο TikTok με υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού του. Το κατάφερε; Δεν θα το λέγαμε.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, η καριέρα του οποίου έχει σημαδευτεί από σκάνδαλα, εμφανίστηκε στο TikTok με νέο λογαριασμό, στις αρχές του προηγούμενου μήνα. Ο Τζέιμς Φράνκο είχε παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά το 2018.

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