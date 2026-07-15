Κάτοικοι της Κυψέλης εκπέμπουν SOS και καταγγέλλουν: «Τα έργα για το Μετρό ραγίζουν τα σπίτια μας»

Οι κάτοικοι της Κυψέλης καταγγέλλουν πως τα έργα για το μετρό προκαλούν σοβαρά ζητήματα στα σπίτιά τους, όπως ρωγμές, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Καμπανάκι κινδύνου εκπέμπουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, με αφορμή την εξέλιξη των εργασιών της Γραμμής 4 του μετρό, καθώς φαίνεται πως τα έργα υλοποίησης επηρεάζουν τις κατοικίες των πολιτών, δημιουργώντας ρωγμές, αποκολλήσεις δομικών υλικών και προβλήματα στις θύρες των κατοικιών επειδή «φράκαραν».

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