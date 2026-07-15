Καβάλα: Μητέρα έφερε στον κόσμο το 14ο παιδί της – Το συγκινητικό μήνυμα της κλινικής

Άλλο ένα μωρό ήρθε να γεμίσει χαρά το σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας.

Άλλη μία μικρή αγκαλιά ήρθε να μεγαλώσει μία ήδη μεγάλη οικογένεια στην Καβάλα· ένα νεογέννητο μωράκι έγινε το 14ο παιδί μίας μητέρας, σε μία σπάνια και γεμάτη συγκίνηση οικογενειακή στιγμή.

Η Ευγενία και ο πατέρας Κωνσταντίνος υποδέχθηκαν το νέο μέλος της πολύτεκνης οικογένειάς τους, χαρίζοντας στιγμές χαράς και συγκίνησης.

Η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική «Ελευθώ», όπου γεννήθηκε το παιδί, στάθηκε στο πλευρό της μητέρας με μία συγκινητική ανάρτηση.

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