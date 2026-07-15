Η αγωνία της Προεδρίας για τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ζωή που θα λείπει από τη δεξίωση και η νέα γραμμή ΕΛΑΣ

Ο Μαξιμιλιανός σχολιάζει την αγωνία της Προεδρίας της Δημοκρατίας για τον ΣΥΡΙΖΑ και μιλά για τη νέα γραμμή της ΕΛΑΣ.

Αν υπάρχει κάποιος που ανησυχεί ιδιαίτερα και αγωνιά για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και για το ποιος θα αναλάβει τα ηνία του κόμματος, πιστέψτε με, είναι η Προεδρία της Δημοκρατίας ενόψει της δεξίωσης της μεθεπόμενης Παρασκευής για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η Προεδρία δεν ξέρει ποιον να καλέσει ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και ποιος θα καθίσει μαζί με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς στο κιόσκι για την καθιερωμένη συζήτηση που γίνεται κάθε χρόνο.

Με δεδομένο επίσης ότι δεν γνωρίζουν πόσους βουλευτές θα έχει το κόμμα, δεν γνωρίζουν και ποια θα είναι η κοινοβουλευτική του θέση. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά για το πρωτόκολλο της Προεδρίας είναι μια εξαιρετικά σύνθετη άσκηση, αν συνυπολογίσετε ότι πρέπει να καλούν διαρκώς και καινούργιους βουλευτές που μπορεί να ορκίζονται αυτές τις ημέρες.

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