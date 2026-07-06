Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Η συμβουλή γάμου του Άνταμ Σάντλερ που έγινε viral

Ο ηθοποιός τέλεσε τον γάμο του ζευγαριού και του έδωσε την πιο απλή και απροσδόκητη συμβουλή.

Ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι εξακολουθεί να απασχολεί τα διεθνή μέσα, καθώς νέες πληροφορίες από την ξεχωριστή ημέρα τους βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας. Ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις είναι και ο ρόλος που είχε ο Άνταμ Σάντλερ, ο οποίος ανέλαβε να τελέσει την τελετή, χαρίζοντας παράλληλα στους νεόνυμφους μια συμβουλή που δύσκολα θα ξεχάσουν.

Την αποκάλυψη έκανε ο προπονητής των Κάνσας Σίτι Τσιφς, Άντι Ριντ, ο οποίος βρέθηκε στον γάμο και μίλησε για τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκειά του. Όπως περιέγραψε, ο Άνταμ Σάντλερ ήταν απολαυστικός, γεμάτος ενέργεια και πιστός στο χαρακτηριστικό χιούμορ του.

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