Η Κέιτ Χάντσον βρήκε το “happy place” της στη Σκιάθο - Οι πόζες με μπικίνι και οι βουτιές στα γαλαζοπράσινα νερά

Η Κέιτ Χάντσον επέστρεψε στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές της.

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς του πλανήτη, με εκατομμύρια τουρίστες να καταφθάνουν στα νησιά - και όχι μόνο - από κάθε γωνιά της γης. Από αυτή την κατηγορία δεν ξεφεύγουν οι stars του Χόλιγουντ, οι οποίοι με κάθε ευκαιρία επισκέπτονται τη χώρα μας για να απολαύσουν τη θάλασσα, τον ήλιο και φυσικά το νόστιμο φαγητό.

Ανάμεσά τους η Κέιτ Χάντσον. Η ηθοποιός επισκέφθηκε με την οικογένεια και τους φίλους της τη Σκιάθο - ένα από τα νησιά των Σποράδων, που πολλοί αστέρες του κινηματογράφου και της μουσικής λατρεύουν.

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