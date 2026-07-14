Το πιο ακατάστατο δωμάτιο του σπιτιού σου ίσως δείχνει πού νιώθεις «μπλοκαρισμένος», σύμφωνα με το Feng Shui

Όλοι έχουμε εκείνο το σημείο του σπιτιού που μοιάζει να μην τακτοποιείται ποτέ. Μπορεί να είναι η κουζίνα, το υπνοδωμάτιο ή ακόμη και η είσοδος. Όσο κι αν προσπαθείς να βάλεις τάξη, η ακαταστασία επιστρέφει σχεδόν πάντα.

Όλοι έχουμε ένα σημείο στο σπίτι που μοιάζει να αντιστέκεται στην τάξη. Μπορεί να είναι η κουζίνα που γεμίζει συνεχώς με σκεύη, το υπνοδωμάτιο όπου τα ρούχα συσσωρεύονται στην καρέκλα ή η είσοδος που καταλήγει να φιλοξενεί κάθε λογής αντικείμενα. Όσο κι αν προσπαθείς να οργανώσεις τον χώρο, η ακαταστασία μοιάζει να επιστρέφει ξανά και ξανά.

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