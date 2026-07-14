Το πιο ακατάστατο δωμάτιο του σπιτιού σου ίσως δείχνει πού νιώθεις «μπλοκαρισμένος», σύμφωνα με το Feng Shui
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Όλοι έχουμε εκείνο το σημείο του σπιτιού που μοιάζει να μην τακτοποιείται ποτέ. Μπορεί να είναι η κουζίνα, το υπνοδωμάτιο ή ακόμη και η είσοδος. Όσο κι αν προσπαθείς να βάλεις τάξη, η ακαταστασία επιστρέφει σχεδόν πάντα.
Όλοι έχουμε ένα σημείο στο σπίτι που μοιάζει να αντιστέκεται στην τάξη. Μπορεί να είναι η κουζίνα που γεμίζει συνεχώς με σκεύη, το υπνοδωμάτιο όπου τα ρούχα συσσωρεύονται στην καρέκλα ή η είσοδος που καταλήγει να φιλοξενεί κάθε λογής αντικείμενα. Όσο κι αν προσπαθείς να οργανώσεις τον χώρο, η ακαταστασία μοιάζει να επιστρέφει ξανά και ξανά.
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