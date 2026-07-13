Η σημαντική προσθήκη που μπορεί να αλλάξει τη σχέση σου με τον ύπνο

Αυτή η απλή προσθήκη ίσως βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο γρήγορα, να ξυπνάτε λιγότερο και να απολαμβάνετε καλύτερη ποιότητα ύπνου.

Ο ύπνος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της υγείας, καθώς επηρεάζει σχεδόν κάθε λειτουργία του οργανισμού. Από τη ρύθμιση των ορμονών και τον μεταβολισμό μέχρι τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, τη διάθεση και τη γνωστική ικανότητα, ένας ποιοτικός και επαρκής ύπνος είναι απαραίτητος για τη σωματική και ψυχική μας ευεξία.

Ωστόσο, εκατομμύρια άνθρωποι δυσκολεύονται καθημερινά να κοιμηθούν εύκολα, ξυπνούν μέσα στη νύχτα ή αισθάνονται ότι, παρόλο που πέρασαν αρκετές ώρες στο κρεβάτι, δεν ξεκουράστηκαν πραγματικά. Το άγχος, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η έκθεση στο μπλε φως από τις οθόνες, οι διατροφικές συνήθειες αλλά και οι αλλαγές στον φυσικό κύκλο ύπνου-αφύπνισης μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα του ύπνου.

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