Εμανουέλα Ορλάντι: Το άλυτο μυστήριο του Βατικανού που παραμένει σκοτεινό εδώ και 43 χρόνια

Η 15χρονη Εμανουέλα Ορλάντι εξαφανίστηκε το 1983 λίγα βήματα από το Βατικανό. Παρά τις δεκαετίες ερευνών, δεν βρέθηκε ποτέ το σώμα της ούτε δόθηκαν απαντήσεις.

Το Βατικανό, το μικρότερο ανεξάρτητο κράτος του κόσμου, βρίσκεται στην καρδιά της Ρώμης και αποτελεί το πνευματικό κέντρο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ωστόσο, εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, το όνομά του συνδέεται και με ένα από τα πιο αινιγματικά άλυτα μυστήρια της σύγχρονης Ευρώπης, την εξαφάνιση της 15χρονης Εμανουέλα Ορλάντι, η οποία χάθηκε χωρίς να αφήσει ίχνη το καλοκαίρι του 1983.

Το βράδυ της 22ας Ιουνίου 1983, η 15χρονη, που ήταν κόρη υπαλλήλου του παπικού οίκου και κάτοικος του Βατικανού, επέστρεφε από το μάθημα μουσικής όταν εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη. Λίγο πριν από το μάθημά της, είχε δεχθεί πρόταση από γυναίκα που παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος της Avon για να μοιράσει διαφημιστικά φυλλάδια σε επίδειξη μόδας. Η Εμανουέλα τηλεφώνησε στην οικογένειά της από δημόσιο τηλέφωνο για να αναφέρει την πρόταση. Ήταν η τελευταία φορά που μίλησε με τους δικούς της.

Οι τελευταίες μαρτυρίες και τα πρώτα στοιχεία

Η τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνισή της ήταν περίπου στις 19:30, σε στάση λεωφορείου μαζί με μία φίλη. Όταν δεν επέστρεψε, η οικογένειά της άρχισε να την αναζητά και ειδοποίησε την αστυνομία. Μάρτυρες ανέφεραν ότι την είδαν να συνομιλεί με έναν άνδρα που κρατούσε τσάντα της Avon και οδηγούσε μια σκούρα πράσινη BMW.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε αργότερα με ένα σπασμένο παράθυρο από την εσωτερική πλευρά, χωρίς όμως να βρεθεί ο οδηγός. Τις επόμενες ημέρες, η φωτογραφία της βρέθηκε σε αφίσες με τη λέξη «Εξαφανίστηκε» σε ολόκληρο το Βατικανό και τη Ρώμη.

Οι θεωρίες που κράτησαν ζωντανή την υπόθεση

Η έρευνα γέννησε δεκάδες θεωρίες, ένας ανώνυμος άνδρας, γνωστός ως «Ο Αμερικανός», ισχυρίστηκε ότι η Εμανουέλα είχε απαχθεί από τρομοκράτες που ζητούσαν την απελευθέρωση του Μεχμέτ Αλί Αγτσά, του δράστη της απόπειρας δολοφονίας του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄. Αργότερα, οι υποψίες στράφηκαν και προς τη μαφία της Ρώμης. Το 2005, η Σαμπρίνα Μινάρντι, πρώην σύντροφος του αρχιμαφιόζου Ενρίκο Ντε Πέντις, κατέθεσε ότι η Εμανουέλα κρατούνταν σε διαμέρισμά του υπό την επήρεια ναρκωτικών και αργότερα μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο που έφερε πινακίδες του Βατικανού.

Μία φίλη της Εμανουέλα υποστήριξε ότι, μία ημέρα πριν από την εξαφάνισή της, η 15χρονη της είχε εκμυστηρευτεί πως είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση από καρδινάλιο στους Κήπους του Βατικανού. Το 2015, στο πλαίσιο της υπόθεσης VatiLeaks, ήρθε στο φως έγγραφο με αναφορά σε «έξοδα για την απομάκρυνση της πολίτη Εμανουέλα Ορλάντι», καθώς και καταγραφές δαπανών έως το 1997 και στοιχεία για ξενώνα στο Λονδίνο που διαχειρίζονταν οι Πατέρες Σκαλαμπρίνι, οι οποίοι διατηρούσαν στενούς δεσμούς με το Βατικανό. Το 2019, ένα ανώνυμο μήνυμα ανέφερε: «Αν θέλετε να βρείτε την Εμανουέλα, ψάξτε εκεί όπου κοιτάζει ο άγγελος». Οι έρευνες οδήγησαν στο Γερμανικό Κοιμητήριο δίπλα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Οι ειδικοί άνοιξαν τον λεγόμενο «Τάφο του Αγγέλου», όπου θεωρητικά είχαν ταφεί δύο Γερμανίδες πριγκίπισσες του 19ου αιώνα. Η Εμανουέλα δεν βρέθηκε, αντί για τη σορό της, οι ερευνητές εντόπισαν χιλιάδες οστά από δεκάδες ανθρώπους, χωρίς οι αναλύσεις να οδηγήσουν σε ασφαλές συμπέρασμα.

Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά, η υπόθεση της Εμανουέλα Ορλάντι παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια που συνδέονται με το Βατικανό. Όπως αναφέρει ο αδελφός της, Πιέτρο Ορλάντι, στο ντοκιμαντέρ Vatican Girl: «Όποια κι αν είναι η σωστή θεωρία, υπάρχει ένας κόκκος αλήθειας σε καθεμία. Και σε όλες αυτές τις υποθέσεις, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βατικανό».

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