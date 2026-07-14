Άργος: Ανάρτηση υπέρ των αστυνομικών και από τον πρώην δήμαρχο: «Έκαναν άριστα τη δουλειά τους»

Ο Καμπόσος υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί με πολυετή υπηρεσία έκαναν άριστα τη δουλειά τους, ενώ κατηγόρησε το κράτος για λάθος που τους φυλάκισε.

Στο Άργος, νυν και τέως δήμαρχος κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος και ψέγουν όλη την κοινωνία που δεν συντάσσεται με τις απόψεις τους. Μετά τον Ιωάννη Μαλτέζο που επέρριψε ευθύνες στη μάνα του 20χρονου δολοφονηθέντα, ήρθε ο Δημήτρης Καμπόσος να πει περίπου τα ίδια.

Ο τέως δήμαρχος Άργους-Μυκηνών στην ανάρτησή του δεν αρκέστηκε να ξεπλύνει τους αστυνομικούς, αλλά χρησιμοποίησε και υβριστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον όσων έχουν αντίθετη άποψη.

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