Σενάριο Γ' Παγκοσμίου Πολέμου: Οι έξι χώρες που δεν πρέπει να βρίσκεσαι

Λίστα αποκαλύπτει τις έξι πιο επικίνδυνες χώρες παγκοσμίως σε περίπτωση ξεσπάσματος του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου λόγω των διεθνών εντάσεων.

Με τις διεθνείς εντάσεις να κλιμακώνονται, ο κόσμος γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος. Αν ξεσπούσε ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος, το ποιο θα ήταν το καλύτερο ή το χειρότερο μέρος εξαρτάται από την οπτική γωνία του καθενός.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Express, αυτές είναι οι έξι χώρες στις οποίες δεν θα θέλατε να βρίσκεστε αν συμβεί το χειρότερο.

Οι 6 πιο επικίνδυνες χώρες σε περίπτωση ξεσπάσματος του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου

ΗΠΑ

Η μεγαλύτερη υπερδύναμη του κόσμου θεωρείται βέβαιο ότι θα εμπλακεί σε μια παγκόσμια σύγκρουση, γεγονός που την καθιστά άμεσο στόχο. Αν και ο βαθμός επικινδυνότητας εξαρτάται από την ακριβή περιοχή, η χώρα συνολικά θα αποτελούσε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο μέρος.

Ιράν

Το Ιράν αποτελεί ήδη ένα πολύ επικίνδυνο σημείο λόγω των συγκρούσεων στην περιοχή. Η Ισλαμική Δημοκρατία επιδεικνύει συχνά την ισχύ της πέρα από τα σύνορά της, αποτελώντας σταθερά σημείο ανάφλεξης για τις παγκόσμιες εντάσεις.

Ισραήλ

Το Ισραήλ αποτελεί στόχο επιθέσεων, και παρά το εκτεταμένο δίκτυο αμυντικών συστημάτων του, όπως τα καταφύγια και το αντιπυραυλικό σύστημα Iron Dome, η χώρα είναι σχεδόν βέαιο ότι θα στοχοποιηθεί έντονα σε μια γενικευμένη σύγκρουση.

Ρωσία

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται, αυξάνοντας την πιθανότητα κλιμάκωσης. Μια ενδεχόμενη ρωσική επίθεση σε μέλος του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να παρασύρει πολλές ακόμη χώρες στη σύγκρουση.

Βόρεια Κορέα

Το μυστικοπαθές κράτος παραμένει άκρως εχθρικό προς τους νότιους γείτονές του, ενώ είναι στενά ευθυγραμμισμένο με τη Ρωσία και την Κίνα, γεγονός που το μετατρέπει σε έναν από τους πρώτους πιθανούς στόχους.

Ταϊβάν

Ίσως η λιγότερο αναμενόμενη προσθήκη στη λίστα, αλλά η Ταϊβάν κινδυνεύει άμεσα από την Κίνα. Η υπερδύναμη έχει σαφείς βλέψεις για το νησί, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει το επίκεντρο σφοδρής στρατιωτικής δράσης.