Τα χρήματα φέρνουν ευτυχία; Ψυχολόγος του Harvard βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Μπορεί η οικονομική άνεση να μειώνει το άγχος, όμως σύμφωνα με ειδικούς δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την ψυχική ευεξία ή τις ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις.

Οι περισσότεροι έχουμε σκεφτεί έστω και μία φορά ότι με περισσότερα χρήματα η ζωή θα ήταν σαφώς πιο εύκολη. Και σε μεγάλο βαθμό αυτό ισχύει. Η οικονομική ασφάλεια μπορεί να περιορίσει το άγχος, να προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής και να εξασφαλίσει πρόσβαση σε υπηρεσίες που διαφορετικά θα ήταν δύσκολα προσιτές.

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