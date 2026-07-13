Τα χρήματα φέρνουν ευτυχία; Ψυχολόγος του Harvard βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Επιμέλεια:  Newsroom
Τα χρήματα φέρνουν ευτυχία; Ψυχολόγος του Harvard βάζει τα πράγματα στη θέση τους
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Μπορεί η οικονομική άνεση να μειώνει το άγχος, όμως σύμφωνα με ειδικούς δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την ψυχική ευεξία ή τις ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις.

Οι περισσότεροι έχουμε σκεφτεί έστω και μία φορά ότι με περισσότερα χρήματα η ζωή θα ήταν σαφώς πιο εύκολη. Και σε μεγάλο βαθμό αυτό ισχύει. Η οικονομική ασφάλεια μπορεί να περιορίσει το άγχος, να προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής και να εξασφαλίσει πρόσβαση σε υπηρεσίες που διαφορετικά θα ήταν δύσκολα προσιτές.

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