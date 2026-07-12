«Δανεική νοσταλγία»: Η Gen Z στρέφεται στη δεκαετία του '80, σύμφωνα με μελέτη

Νέα μελέτη δείχνει ότι η Gen Z στρέφεται έντονα στην νοσταλγία για να ανακαλύπτει μουσική και σειρές, αλλάζοντας το τοπίο του streaming.

Η νοσταλγία δεν είναι προνόμιο όσων «μεγάλωσαν στα ‘80s» – αντίθετα, σύμφωνα με νέα μελέτη, είναι η Gen Z που φαίνεται να επηρεάζεται πιο έντονα από αυτήν όταν επιλέγει τι θα δει και τι θα ακούσει.

Η έρευνα «Then is Now: A Study on Modern Nostalgia», που πραγματοποιήθηκε σε 1.800 καταναλωτές σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία, μοιρασμένους ισόποσα ανάμεσα σε Gen X (46–61), Millennials (30–45) και Gen Z (14–29), καταγράφει μια στροφή: οι νεότεροι χρήστες αναζητούν περιεχόμενο από δεκαετίες που δεν πρόλαβαν, αναπτύσσοντας αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «δανεική νοσταλγία».

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