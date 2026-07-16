Ο γιγάντιος κάκτος που φτάνει τα 15 μέτρα και επιβιώνει για δύο αιώνες

Ο σαγουάρο, ο μεγαλύτερος κάκτος των ΗΠΑ, ξεπερνά τα 15 μέτρα, ζυγίζει πάνω από 2 τόνους, ζει έως και 200 χρόνια και αποτελεί θεμέλιο της ζωής στην έρημο.

Ο σαγουάρο (Carnegiea gigantea) είναι ο μεγαλύτερος κάκτος των Ηνωμένων Πολιτειών και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φυτά της ερήμου Σονόρα, που εκτείνεται στην Αριζόνα και το βορειοδυτικό Μεξικό.

Αναπτύσσεται αποκλειστικά σε αυτή την έρημο και έχει εξελιχθεί ώστε να επιβιώνει σε ένα από τα πιο άνυδρα περιβάλλοντα του πλανήτη.

Ύψος άνω των 15 μέτρων και βάρος που ξεπερνά τους 2 τόνους

Ένας ώριμος σαγουάρο μπορεί να φτάσει τα 15 μέτρα σε ύψος και να ζυγίζει περισσότερους από δύο τόνους. Το προσδόκιμο ζωής του κυμαίνεται συνήθως από 150 έως 175 χρόνια, ενώ ορισμένα δείγματα εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 200 χρόνια. Το χαρακτηριστικό του σχήμα, με τον κεντρικό κορμό και τους βραχίονες που υψώνονται προς τον ουρανό, έχει γίνει σύμβολο της αμερικανικής Δύσης.

Το μεγαλύτερο μέρος του βάρους του οφείλεται στο νερό που αποθηκεύει στο εσωτερικό του. Όταν βρέχει, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα, το εκτεταμένο αλλά ρηχό ριζικό του σύστημα απορροφά γρήγορα την υγρασία πριν στεγνώσει το έδαφος. Ο κορμός διαθέτει πτυχώσεις που διαστέλλονται όταν γεμίζουν με νερό και συστέλλονται κατά την ξηρασία. Παράλληλα, η κηρώδης εξωτερική επιφάνεια περιορίζει την εξάτμιση, ενώ τα αγκάθια προστατεύουν το φυτό και μειώνουν την έκθεσή του στον έντονο ήλιο. Σε έναν πλήρως ενυδατωμένο σαγουάρο, περισσότερο από το 90% του συνολικού βάρους μπορεί να αποτελείται από νερό.

Αναπτύσσεται εξαιρετικά αργά

Παρά το τεράστιο μέγεθός του, ο σαγουάρο αναπτύσσεται με πολύ αργό ρυθμό. Τα πρώτα οκτώ χρόνια μεγαλώνει μόλις λίγα εκατοστά, ενώ οι χαρακτηριστικοί βραχίονές του εμφανίζονται συνήθως μετά την ηλικία των 50 έως 70 ετών και σε πιο ξηρές περιοχές ακόμη αργότερα. Η ανθοφορία ξεκινά περίπου στα 35 χρόνια και το φυτό θεωρείται πλήρως ώριμο γύρω στα 125 χρόνια ζωής. Η αργή ανάπτυξή του σημαίνει ότι η απώλεια ώριμων φυτών δύσκολα αναπληρώνεται.

Ο σαγουάρο δεν αποτελεί μόνο αποθήκη νερού αλλά και βασικό πυλώνα του οικοσυστήματος της ερήμου Σονόρα. Τα άνθη του ανθίζουν από τα τέλη Απριλίου έως τις αρχές Ιουνίου και επικονιάζονται από νυχτερίδες, πουλιά και έντομα. Οι κόκκινοι καρποί του περιέχουν χιλιάδες σπόρους και αποτελούν σημαντική πηγή τροφής για πολλά ζώα, όπως πουλιά, νυχτερίδες, χελώνες, αγριόχοιρους της ερήμου και κογιότ.

Πολλά πουλιά ανοίγουν κοιλότητες στον κορμό για να φωλιάσουν. Όταν εγκαταλείψουν τις φωλιές τους, οι σκληρυμένες κοιλότητες συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από άλλα είδη ως ασφαλή καταφύγια.

Ένα μοναδικό παράδειγμα προσαρμογής στη φύση

Ο σαγουάρο συνδυάζει εντυπωσιακό μέγεθος, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και μοναδική αντοχή στην ξηρασία. Με τις ρηχές ρίζες του συλλέγει γρήγορα το νερό της βροχής, ο κορμός του το αποθηκεύει για μεγάλα χρονικά διαστήματα και η εξωτερική του επιφάνεια περιορίζει τις απώλειες.

Χάρη σε αυτές τις προσαρμογές, ο γιγάντιος κάκτος δεν αποτελεί μόνο το πιο αναγνωρίσιμο φυτό της Αριζόνα, αλλά και έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς για τη διατήρηση της ζωής στην έρημο Σονόρα.