Κλήρωση Τζόκερ (12/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5,1 εκατ. ευρώ

Δείτε τους αριθμούς που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση του Τζόκερ.

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (12/7) η κλήρωση 3091 του Τζόκερ, η οποία μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί

Οι αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι:

1, 3, 7, 15, 21

Τζόκερ: 13

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, με την έναρξή τους στις 22:00.

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