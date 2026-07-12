Χάρης Ασλανίδης:«Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω να είμαι ούτε το Α ούτε το Β - Εμείς να αποδείξουμε το μαζί»

Ο Χάρης Ασλανίδης σε μια εκ βαθέων συνέντευξη.

Ο Χάρης Ασλανίδης είναι από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της νέας γενιάς ανθρώπων με αναπηρία που μιλούν δημόσια για δύναμη ψυχής, επιμονή και πραγματική έννοια του «μαζί».

Είναι γνωστός από τις ομιλίες του σε διοργανώσεις τύπου TEDx και εκδηλώσεις έμπνευσης, ενώ σχολεία και εκπαιδευτικοί τον καλούν συχνά να μιλήσει στα παιδιά για το πώς μπορείς να χτίσεις ζωή και καριέρα, παρά τις σοβαρές δυσκολίες.

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