Από το κεντρί του σκορπιού μέχρι το δόντι του καρχαρία: Γιατί η φύση δεν έφτιαξε ποτέ το τέλειο «όπλο»

Τα δηλητηριώδη δόντια των φιδιών, τα αιχμηρά αγκάθια των κάκτων υπακούουν σε έναν κοινό κανόνα της εξέλιξης ότι τίποτα δεν είναι τέλειο.

Μια νέα μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόι, στην Ουρμπάνα-Σαμπέιν των ΗΠΑ, εξέτασε 140 διαφορετικά είδη φυσικών «όπλων» που έχουν σχεδιαστεί για να τρυπούν έναν άλλο οργανισμό με κάποιον τρόπο και να επιβιώνουν.

«Υπάρχει τεράστια ποικιλία εργαλείων επιβίωσης στη φύση, όπως κυνόδοντες, κεντριά, αγκάθια και ακίδες. Υπάρχουν σε ολόκληρο το δέντρο της ζωής, από φυτά και ζώα μέχρι μύκητες, βακτήρια και ιούς», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Φίλιπ Άντερσον.

Κάθε «όπλο» έχει το δικό του μειονέκτημα

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όλα αυτά τα διαφορετικά φυσικά «όπλα» διαμορφώνονται από μια βασική ισορροπία, την ικανότητα να τρυπούν αποτελεσματικά χωρίς να σπάνε. Η φύση δεν κατάφερε να δημιουργήσει ένα εργαλείο που να έχει ταυτόχρονα τη μέγιστη δύναμη διάτρησης και την απόλυτη αντοχή. Κάθε σχεδιασμός αποτελεί έναν συμβιβασμό ανάμεσα στη λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα.«Αν υπήρχε ένας παγκόσμιος νόμος που καθόριζε τη μορφή τους, θα περιμέναμε όλα τα εργαλεία διάτρησης να μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους. Όμως δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχει τεράστια ποικιλία στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν», εξηγεί ο Άντερσον.

Για να κατανοήσουν τις διαφορές, οι ερευνητές εξέτασαν δύο βασικά χαρακτηριστικά το σχήμα της αιχμής και τη διατομή του εργαλείου. Ένα πιο στρογγυλό σχήμα, όπως ένας χαυλιόδοντας ελέφαντα, μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη θραύση, ενώ ένα πιο επίπεδο και λεπτό σχήμα, όπως ένα αγκάθι σαλαχιού, μπορεί να διεισδύσει βαθύτερα επειδή χρειάζεται να απομακρύνει λιγότερο υλικό.Ωστόσο, τα λεπτότερα εργαλεία είναι πιο ευάλωτα στο λύγισμα ή το σπάσιμο. Έτσι, η φύση βρίσκεται συνεχώς σε μια «ζυγαριά», περισσότερη δύναμη διάτρησης σημαίνει συχνά μικρότερη αντοχή.

Το «τέλειο» όπλο δεν υπάρχει

Οι ερευνητές δημιούργησαν μοντέλα 25 διαφορετικών κώνων με διαφορετικό σχήμα και δομή, ώστε να αναπαραστήσουν την ποικιλία των φυσικών εργαλείων που μελέτησαν. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως κανένα μοντέλο δεν κέρδιζε σε όλα. Όσα ήταν εξαιρετικά στην είσοδο μέσα σε έναν στόχο είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστούν ζημιά, ενώ όσα ήταν πιο ανθεκτικά δεν είχαν την ίδια αποτελεσματικότητα. «Αν προσπαθούσες να κάνεις ένα εργαλείο καλύτερο στην αντοχή, θα έχανες απόδοση στη διάτρηση και το αντίστροφο», ανέφερε ο Άντερσον.

Αν και σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένα φυσικά εργαλεία πέτυχαν ιδιαίτερα καλή ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη και την ικανότητα διάτρησης. Σε αυτά περιλαμβάνονται το κεντρί του σκορπιού, οι κυνόδοντες της βασιλικής κόμπρας, το αγκάθι του τριαντάφυλλου, το δόντι του καρχαρία, τα νύχια του γερακιού, οι σιαγόνες των μυρμηγκιών και το λεγόμενο «βελάκι αγάπης» ορισμένων σαλιγκαριών. Αντίθετα, τα αγκάθια των κάκτων είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στη διάτρηση, αλλά πιο ευάλωτα στο λύγισμα. Ωστόσο, ένας κάκτος διαθέτει χιλιάδες αγκάθια και μπορεί να «θυσιάσει» μερικά από αυτά για να προστατεύσει ολόκληρο το σώμα του. Ένα θηλαστικό, όμως, δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Οι κυνόδοντες, για παράδειγμα, είναι περιορισμένοι και πολύτιμοι, καθώς κάθε ζώο διαθέτει μόνο δύο «σετ» δοντιών στη ζωή του.

Η εξέλιξη ψάχνει το αρκετά καλό

Η μελέτη δείχνει πως η φύση δεν λειτουργεί με στόχο τη δημιουργία του απόλυτου όπλου, αλλά με βάση την καλύτερη δυνατή λύση μέσα στους περιορισμούς της ενέργειας και της επιβίωσης. Κάθε οργανισμός πρέπει να μοιράσει τους διαθέσιμους πόρους του ανάμεσα στην ανάπτυξη, την αναπαραγωγή και την άμυνα. Αυτό είναι γνωστό ως «αρχή της κατανομής». Έτσι, ένα φίδι χρειάζεται δόντια που τρυπούν αποτελεσματικά, ενώ ένα θηλαστικό χρειάζεται δόντια που αντέχουν για χρόνια.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα ευρήματα μπορούν να βοηθήσουν και την επιστήμη της βιομιμητικής, δηλαδή τον σχεδιασμό τεχνολογιών που εμπνέονται από τη φύση. Αντί οι μηχανικοί να αντιγράφουν απλώς ένα συγκεκριμένο ζώο ή φυτό, η μελέτη προτείνει να εξετάζουν τα γενικά μοτίβα που κρύβονται πίσω από εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης. Γιατί τελικά, στη φύση δεν υπάρχει το τέλειο όπλο υπάρχει μόνο το όπλο που είναι αρκετά καλό για τη μάχη που πρέπει να κερδίσει.

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