Από την διάγνωση της κόρης του με Διαβήτη Τύπου 1 στο απαιτητικό Τρίαθλο «Ironman»

«Μέσα από τον αθλητισμό θέλω να δείξω στα παιδιά μου ότι τα όρια είναι απλά προκλήσεις που περιμένουν να ξεπεραστούν, τίποτα δεν μπορεί να τους εμποδίσει να κάνουν αυτό που θέλουν».

Ο Γιάννης Βίδρας δεν είναι ο τυπικός ακτιβιστής που θα συναντήσεις. Δεν επέλεξε τον ακτιβισμό για τον Διαβήτη Τύπου 1 ως καριέρα, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής του ανάπτυξης και της οικογενειακής του καθημερινότητας.

Έπειτα από μια ριζική σωματική και πνευματική μεταμόρφωση - από την αδράνεια στην ολοκλήρωση αγώνων «Ironman» - απέδειξε πως το «δεν μπορώ» είναι απλώς μια παρανόηση. Ο Γιάννης είναι ο άνθρωπος που επέλεξε να μην γίνει θεατής στη ζωή της κόρης του, αλλά ο σύμμαχος που χρειαζόταν, μετατρέποντας το προσωπικό του βίωμα σε φάρο για εκατοντάδες άλλους γονείς.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr