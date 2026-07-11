Τέλος στο πλαστικό bubble wrap; Χάρτινη λύση με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 13 εκατ. ευρώ

Μια γερμανική startup δημιούργησε χάρτινη εναλλακτική του bubble wrap, που προστατεύει προϊόντα στις αποστολές χωρίς πλαστικό και ήδη υποστηρίζεται από ευρωπαϊκό έργο.

Τρεις φίλοι από τη Γερμανία ανέπτυξαν μια εναλλακτική του κλασικού πλαστικού bubble wrap, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά χαρτί. Η λύση, με την ονομασία PapairWrap, έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει προϊόντα μέσα σε χάρτινα κιβώτια, προσφέροντας απορρόφηση κραδασμών χωρίς τη χρήση πλαστικού. Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη και κομποστοποιήσιμη, ενώ προορίζεται για χρήση σε αποστολές ηλεκτρονικού εμπορίου, αποθήκευση και μεταφορά εύθραυστων προϊόντων.

Το PapairWrap αντικαθιστά τις φυσαλίδες αέρα του συμβατικού bubble wrap με μια εύκαμπτη δομή από χαρτί, η οποία μειώνει τις μετακινήσεις των προϊόντων μέσα στο κουτί και απορροφά μέρος των κραδασμών κατά τη μεταφορά. Στόχος είναι να προσφέρει αντίστοιχη προστασία χωρίς να αυξάνει σημαντικά το βάρος ή τον όγκο της συσκευασίας, ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στις υπάρχουσες γραμμές συσκευασίας.

Από μια startup σε ευρωπαϊκό έργο 13 εκατ. ευρώ

Η Papair ιδρύθηκε στο Ανόβερο από τους Christopher Feist, Fabian Solf και Steven Widdel, ενώ η παραγωγή πραγματοποιείται στο Rethem an der Aller της Κάτω Σαξονίας. Η εταιρεία απέσπασε το Innovation Gallery Award στην έκθεση Packaging Innovations & Empack στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύοντας την παρουσία της στον κλάδο των βιώσιμων συσκευασιών.

Παράλληλα, συντονίζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα BIOWRAP, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του Horizon Europe με 13.011.022,25 ευρώ. Στο έργο συμμετέχουν 14 εταίροι από επτά ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την ανάπτυξη της τεχνολογίας σε βιομηχανική κλίμακα. Το BIOWRAP προβλέπει την κατασκευή πιλοτικής γραμμής παραγωγής, την ανάπτυξη νέων χάρτινων συνθέσεων και βιολογικών επιστρώσεων, καθώς και τη δοκιμή της νέας συσκευασίας σε πραγματικές βιομηχανικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του έργου, η παραγωγική δυναμικότητα της εγκατάστασης θα μπορούσε να φτάσει τα 17,2 έως 25,8 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα υλικού ετησίως, ανάλογα με το μοντέλο λειτουργίας που θα επιλεγεί. Το BIOWRAP συνδέεται και με τους νέους ευρωπαϊκούς στόχους για τις συσκευασίες, που προβλέπουν σχεδιασμό υλικών με γνώμονα την ανακύκλωση έως το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο εξετάζει όχι μόνο την απόδοση της νέας χάρτινης συσκευασίας, αλλά και τη δυνατότητα ανακύκλωσης, κομποστοποίησης ή επαναχρησιμοποίησής της, ώστε να αποτελέσει μια βιώσιμη εναλλακτική απέναντι στα πλαστικά υλικά προστασίας.

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