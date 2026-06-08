Απίστευτη ευκαιρία ακινήτου εμφανίστηκε στη Γερμανία, καθώς ένα τεράστιο εγκαταλελειμμένο νοσοκομείο προσφέρεται για αγορά με το συμβολικό αντίτιμο του ενός μόλις ευρώ.

Το Waldkrankenhaus, πρώην νοσοκομείο που βρίσκεται στην πόλη Ρόσμπαχ, στο ομόσπονδο κρατίδιο της Έσσης στη Γερμανία, διατίθεται προς πώληση για ένα συμβολικό αντίτιμο. Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει αυτό το ακίνητο θα πρέπει να πληρώσει μόνο ένα ευρώ.

Παρόλα αυτά, το ιατρικό κέντρο παρουσιάζει μια κατάσταση που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις για την αποκατάστασή του, μετά από πολλά χρόνια χωρίς χρήση. Οι εγκαταστάσεις έχουν καταστεί παρωχημένες και πρέπει να προσαρμοστούν στους τρέχοντες κανονισμούς για οικιστική, τουριστική ή προνοιακή χρήση.

Οι όροι για την αγορά του νοσοκομείου

Ως εκ τούτου, ο δήμος της γερμανικής κωμόπολης προτρέπει τους ενδιαφερόμενους για την αγορά του ακινήτου να παρουσιάσουν ένα βιώσιμο έργο που θα εγγυάται την απαραίτητη επένδυση για την ανακαίνισή του, το κόστος της οποίας θα μπορούσε να ανέλθει σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αποφευχθεί η ολοκληρωτική του κατάρρευση.

Προς το παρόν, δεν είναι γνωστές οι συγκεκριμένες προθεσμίες για την υποβολή προτάσεων αγοράς και σχεδίων αποκατάστασης του Waldkrankenhaus, αν και οι αρχές βρίσκονται σε συζητήσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές που είναι σε θέση να αναλάβουν το κόστος της ανακαίνισης και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά του σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η ιστορία του νοσοκομείου: Έχει κλείσει από το 2002

Το νοσοκομείο κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα και λειτούργησε για δεκαετίες ως εξειδικευμένο κέντρο για τη θεραπεία αναπνευστικών νοσημάτων. Το οριστικό του κλείσιμο σημειώθηκε το 2002, καθώς δεν πληρούσε τα ισχύοντα ευρωπαϊκά υγειονομικά πρότυπα. Επιπλέον, διαθέτει μια προνομιακή τοποθεσία, καθώς βρίσκεται σε ένα φυσικό περιβάλλον κοντά στην κοιλάδα του ποταμού Ζίγκ.

Όσον αφορά τη δομή και τις διαστάσεις του, διαθέτει σχεδόν 6.000 τετραγωνικά μέτρα που κατανέμονται σε δεκάδες δωμάτια και μεγάλους κοινόχρηστους χώρους. Οι εργασίες αποκατάστασης πάντως δεν αναμένονται εύκολες, καθώς μέρος του αρχιτεκτονικού του συγκροτήματος προστατεύεται λόγω της ιστορικής του αξίας και της εγγύτητάς του σε προστατευμένο φυσικό περιβάλλον, μια συγκυρία που θα μπορούσε να καταστήσει τα έργα ακόμη πιο ακριβά.

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