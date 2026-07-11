Απίθανη ιστορία: Το μπουκάλι ενός Χιώτη καπετάνιου που ταξίδεψε μέχρι τη Νέα Ζηλανδία

Πρόκειται για ένα... μπουκάλι που ταξιδεύει πάνω από 5.000 ναυτικά μίλια, γίνεται αντικείμενο επιστημονικής μελέτης για τα ωκεάνια ρεύματα, εκπαιδευτικό εργαλείο σε μια τάξη μαθητών Μαορί και, τελικά, γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στη Χίο και τη Νέα Ζηλανδία

Είναι από εκείνες τις ιστορίες που δύσκολα θα δεχόσουν ότι συνέβησαν στην πραγματικότητα, αν τις διάβαζες μόνο ως σενάριο ταινίας. Ένας Έλληνας καπετάνιος από τα Καρδάμυλα της Χίου ρίχνει ένα γυάλινο μπουκάλι στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, εν μέσω πανδημίας. Δεκατέσσερις μήνες αργότερα, ο Ειρηνικός Ωκεανός το ξεβράζει σε μια απομακρυσμένη παραλία της Νέας Ζηλανδίας, όπου το βρίσκει ένας ψαράς και το χαρίζει στα παιδιά ενός δημοτικού σχολείου.

Το μπουκάλι ταξιδεύει πάνω από 5.000 ναυτικά μίλια, γίνεται αντικείμενο επιστημονικής μελέτης για τα ωκεάνια ρεύματα, εκπαιδευτικό εργαλείο σε μια τάξη μαθητών Μαορί και, τελικά, γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στη Χίο και το Far North του North Island. «Ήταν μια απλή κίνηση μέσα σε μια δύσκολη εποχή», λέει σήμερα ο καπετάνιος Γιάννης Καράβολος, μιλώντας στο Newsbomb, «αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έπαιρνε τέτοια διαδρομή».

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