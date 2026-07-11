10 «αθόρυβες» συνήθειες που μπορούν να αυξήσουν την ευφυΐα σου ημέρα με την ημέρα
Έχεις σκεφτεί ποτέ, ότι ο τρόπος που κινείσαι, σκέφτεσαι και πράττεις μέσα στην καθημερινότητά σου επηρεάζει το μυαλό σου; Οι άνθρωποι που μένουν πιστοί στις ρουτίνες τους, αδιαφορώντας να κάνουν την οποιαδήποτε αλλαγή ή να εκτεθούν σε νέα ερεθίσματα είναι, σύμφωνα με την ψυχολογία, και εκείνοι που μένουν συνήθως στάσιμοι όσον αφορά την προσωπική ανάπτυξη.
Αντίθετα, όσοι δεν επαναπαύονται ποτέ - παρά τα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν - κυνηγούν διαρκώς την εξέλιξη και αποφεύγουν τα κουτάκια, διευρύνουν συνεχώς τους ορίζοντές τους. Η επιστήμη ισχυρίζεται, πως αυτή η κατηγορία ανθρώπων έχει περισσότερες πιθανότητες να αυξήσει το επίπεδο της ευφυΐας της, αφού δεν περιορίζεται ποτέ στις υπάρχουσες επιλογές.
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