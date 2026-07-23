Γνωρίστε το CIRQA Smart Band: Η συσκευή παρακολούθησης υγείας και ευεξίας χωρίς οθόνη της Garmin

Σχεδιασμένο για να μην αποσπά την προσοχή, παρέχει ολοκληρωμένη παρακολούθηση της υγείας και καταγραφή των δραστηριοτήτων 24/7- χωρίς συνδρομή.

Η Garmin παρουσιάζει το CIRQA™ Smart Band, το πρώτο της smart band χωρίς οθόνη που καταγράφει προηγμένες λειτουργίες υγείας και ευεξίας – και όλα χωρίς να χρειάζεται συνδρομή. Σχεδιασμένο για να βοηθά τους χρήστες να πραγματοποιούν βελτιώσεις προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, χωρίς να απαιτεί όλη τους την προσοχή, αυτό το smart band διαθέτει αυτονομία μπαταρίας μέχρι 10 ημέρες και παρέχει 24ωρη παρακολούθηση υγείας και ευεξίας, με άμεση πρόσβαση στα δεδομένα σας μέσα από την εφαρμογή Garmin Connect™.

“Δημιουργήσαμε το CIRQA Smart Band ειδικά για όσους είναι παθιασμένοι με το να παραμένουν υγιείς και δραστήριοι. Με το διακριτικό σχεδιασμό και τα έμπιστα εργαλεία καταγραφής υγείας και ευεξίας για τα οποία είναι γνωστή η Garmin, αυτό το smart band συμπληρώνει την διάσημη σειρά μας από smartwatch και των συσκευών καταγραφής ευεξίας, επιτρέποντας στους χρήστες να μεταβαίνουν ομαλά από τη μία συσκευή Garmin στην άλλη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, επειδή δεν απαιτείται συνδρομή, το CIRQA Smart Band σας βοηθάει να επιτυγχάνετε τους στόχους υγείας και φυσικής κατάστασης – και είναι το ιδανικό δώρο για άλλους που επιθυμούν το ίδιο”

—Susan Lyman, Garmin Vice President of Consumer Sales and Marketing

Άνετο και χωρίς περισπασμούς

Ο διακριτικός σχεδιασμός βοηθάει στην ελαχιστοποίηση των περισπασμών, ενώ καταγράφει σημαντικούς δείκτες υγείας και απόδοσης.

Εντοπίζει και καταγράφει αυτόματα μια ποικιλία δραστηριοτήτων, ακόμη και χωρίς οθόνη. Οι δραστηριότητες μπορούν να προβληθούν και να επεξεργαστούν αργότερα μέσω της εφαρμογής Garmin Connect και, καθώς οι χρήστες επιβεβαιώνουν ή επεξεργάζονται τις δραστηριότητές τους, το smart band θα προσαρμόζεται ώστε να τις ταξινομεί με μεγαλύτερη ακρίβεια στο μέλλον.

Το υφασμάτινο λουράκι παρέχει μέγιστη άνεση για ολοήμερη χρήση και διατίθεται τόσο σε πιο διασκεδαστικά όσο και σε ουδέτερα χρώματα όπως Citron Gray, Mauve, French Gray, Dark Olive, Captain Blue, French Blue και μαύρο.

Μπορεί να φορεθεί στον καρπό ή σαν περιβραχιόνιο με βάση τις προτιμήσεις σας στις δραστηριότητες ή στον ύπνο.

Παρακολούθηση Υγείας

Όταν το φοράτε μέρα και νύχτα, το CIRQA Smart Band βοηθά στην παροχή μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας της συνολικής υγείας¹. Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν δείκτες όπως οι καρδιακοί παλμοί από τον καρπό, τα αποθέματα ενέργειας Body Battery™, το Pulse Ox 2 , το στρες, η θερμοκρασία δέρματος και πολλά άλλα, και να βλέπουν αμέσως τα δεδομένα τους στο Garmin Connect. Οι γυναίκες μπορούν επίσης να παρακολουθούν τον εμμηνορροϊκό τους κύκλο και την εγκυμοσύνη, να λαμβάνουν καλύτερες προβλέψεις περιόδου και εκτιμήσεις για προηγούμενες ωορρηξίες μέσω της καταγραφής της θερμοκρασίας του δέρματος κατά τη διάρκεια του ύπνου³, καθώς και να συγχρονίζουν τα δεδομένα τους με την εφαρμογή αντισύλληψης Natural Cyclesº⁴ (απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή στο Natural Cycles).

Άνετο χωρίς συμβιβασμούς, το CIRQA Smart Band βοηθά τους χρήστες να καταγράφουν έναν καλύτερο νυχτερινό ύπνο και να κατανοούν πόσο καλά έχουν ξεκουραστεί. Αυτό το smart band παρέχει σε βάθος δεδομένα ύπνου, συμπεριλαμβανομένης μίας λεπτομερούς ανάλυσης των σταδίων του ύπνου, μίας βαθμολογίας ύπνου, καθοδήγηση για τη βέλτιστη διάρκεια ύπνου, μεταβλητότητα των καρδιακών παλμών, αναπνοή, καθώς και αυτόματη ανίχνευση μεσημεριανού ύπνου — όλα άμεσα διαθέσιμα μέσα στην εφαρμογή Garmin Connect.

Καταγραφή Φυσικής Κατάστασης

Επιπλέον της καταγραφής των καθημερινών βημάτων, των θερμίδων που καταναλώνονται και άλλων, το

CIRQA Smart Band περιλαμβάνει δημοφιλείς λειτουργίες φυσικής κατάστασης βοηθώντας τους χρήστες να

αξιοποιούν στο έπακρο τις προπονήσεις τους.

Μη αυτόματη καταγραφή δραστηριότητας : Καταγράψτε περισσότερες από 80 διαφορετικές δραστηριότητες- όπως τρέξιμο, περπάτημα, yoga και άλλα –ή επιλέξτε μια αγαπημένη δραστηριότητα για καταγραφή, πατώντας απλώς το μοναδικό πλαϊνό κουμπί.

: Καταγράψτε περισσότερες από 80 διαφορετικές δραστηριότητες- όπως τρέξιμο, περπάτημα, yoga και άλλα –ή επιλέξτε μια αγαπημένη δραστηριότητα για καταγραφή, πατώντας απλώς το μοναδικό πλαϊνό κουμπί. Προηγμένες προπονητικές μετρήσεις : Εμβαθύνετε στην απόδοση σας με λειτουργίες όπως η ετοιμότητα προπόνησης, για να γνωρίζετε αν είναι μια καλή μέρα για έντονη άσκηση ή για χαλάρωση, και παρακολουθήστε την πρόοδό σας με την κατάσταση HRV, τη VO2 max και την κατάσταση προπόνησης για να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα για την αποτελεσματικότητα της προπόνησής σας.

: Εμβαθύνετε στην απόδοση σας με λειτουργίες όπως η ετοιμότητα προπόνησης, για να γνωρίζετε αν είναι μια καλή μέρα για έντονη άσκηση ή για χαλάρωση, και παρακολουθήστε την πρόοδό σας με την κατάσταση HRV, τη VO2 max και την κατάσταση προπόνησης για να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα για την αποτελεσματικότητα της προπόνησής σας. Οφέλη προπόνησης και χρόνος αποκατάστασης : Κατανοήστε καλύτερα πώς κάθε προπόνηση επηρεάζει το σώμα σας και πόσο χρόνο αποκατάστασης χρειάζεστε.

: Κατανοήστε καλύτερα πώς κάθε προπόνηση επηρεάζει το σώμα σας και πόσο χρόνο αποκατάστασης χρειάζεστε. Connected GPS : Συνδεθείτε στο GPS ενός συμβατού smartphone iPhone® ή Android™ για να καταγράφετε με ακρίβεια τις εξωτερικές σας διαδρομές για περπάτημα, ποδηλασία και τρέξιμο.

: Συνδεθείτε στο GPS ενός συμβατού smartphone iPhone® ή Android™ για να καταγράφετε με ακρίβεια τις εξωτερικές σας διαδρομές για περπάτημα, ποδηλασία και τρέξιμο. Κοινοποίηση τοποθεσίας με την λειτουργία LiveTrack: Επιτρέψτε τους φίλους και την οικογένειά σας να σας ακολουθούν καθ’ όλη την διάρκεια σε πραγματικό χρόνο όταν χρησιμοποιείτε ένα smartphone και την εφαρμογή Garmin Connect.

Διαθέσιμο από τις 24 Ιουλίου, το CIRQA Smart Band έχει προτεινόμενη τιμή λιανικής €199.99.



Κατασκευασμένα μέσα για τη ζωή έξω, τα προϊόντα Garmin έχουν φέρει την επανάσταση στους κλάδους της αεροπορίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ευεξίας, της ναυτιλίας και των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Με αφοσίωση στη βοήθεια των ανθρώπων να αξιοποιούν στο έπακρο τον χρόνο που αφιερώνουν στις αγαπημένες δραστηριότητες τους, η Garmin πιστεύει ότι κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία για καινοτομία και μια ευκαιρία να ξεπεράσουν το χθες.