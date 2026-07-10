Webinar: ''Fake News & Παραπληροφόρηση'' – Δείτε το Πλήρες Πρόγραμμα και τους Ομιλητές
Πώς κατασκευάζονται τα αφηγήματα της παραπληροφόρησης και πώς μπορούμε να θωρακίσουμε την κριτική μας σκέψη;
Στο επερχόμενο webinar με θέμα ''Fake News & Παραπληροφόρηση'', διακεκριμένοι επαγγελματίες από τον χώρο της επικοινωνίας, της δημοσιογραφίας και της τεχνολογίας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δώσουν απαντήσεις.
Πληροφορίες Webinar
Διάρκεια: 10:00 – 12:00
Format: 20 λεπτά ανά ενότητα / ομιλία
Ατζέντα & Θεματολογία
- 10:00 – 10:20 | Μελπομένη Μαραγγίδου (Επικοινωνιολόγος)
Θέμα: Η στρατηγική πίσω από τα Fake News.
Πώς κατασκευάζονται τα αφηγήματα, πώς επηρεάζουν την κοινή γνώμη και πώς η πολιτική και εταιρική επικοινωνία αντιμετωπίζει τις κρίσεις φήμης που προκαλούνται από ψευδείς ειδήσεις.
- 10:20 – 10:40 | Παναγιώτης Κυρίμης (Επικεφαλής Europe Direct Piraeus)
Θέμα Εισαγωγή στην θεματική της εκδήλωσης, ρόλος Κέντρου Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης Δήμου Πειραιά, σύντομη αναφορά στην Ευρωπαϊκή διάσταση
- 10:40 – 11:00 | Ελένη Μπεζιριάνογλου (Δημοσιογράφος)
Θέμα: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.
Πώς ξεχωρίζει η είδηση από την προπαγάνδα στο newsroom, η πίεση της ταχύτητας στην ενημέρωση και οι τεχνικές διασταύρωσης πληροφοριών (fact-checking).
- 11:00 – 11:20 | Αλέξανδρος Τρίγκας (Project Manager)
Θέμα: Πώς χτίζεται μια επιτυχημένη καμπάνια ενημέρωσης για τα Fake News.
Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, πώς οργανώνεται μια αποτελεσματική καμπάνια ενημέρωσης για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Ο ρόλος της συνεργασίας μεταξύ φορέων, η σωστή επικοινωνιακή στρατηγική και οι καλές πρακτικές που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας και της κριτικής σκέψης.
- 11:20 – 11:40 | Εύη Κλειτσίκα (Marketing & Communication Executive)
Θέμα: Fake News στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Από την παραπληροφόρηση στην κρίση εμπιστοσύνης.
Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι αλγόριθμοι επηρεάζουν τη διάδοση της πληροφορίας, γιατί η ποιότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων είναι καθοριστικές για την εκπαίδευσή τους και πώς η επαληθευμένη πληροφορία (fact-checking) συμβάλλει στη δημιουργία πιο αξιόπιστων συστημάτων AI και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών.
- 11:40 – 12:00 | Ερωτήσεις & Ανοιχτή Συζήτηση (Q&A)
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