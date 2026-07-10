Τι λέει η Ryanair για την πτήση με το σπασμένο παράθυρο

Η επισημη ανακοίνωση που απέστειλε η Ryanair στο Reader για το πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας.

Το χάος που επικράτησε μέσα σε αεροσκάφος της κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας, επιβεβαίωσε με επίσημη ενημέρωση που απέστειλε στο Reader η αεροπορική εταιρεία Ryanair.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ξεκαθάρισε τις συνθήκες του πρωτοφανούς περιστατικού, που έλαβε το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου) σε πτήση που ξεκίνησε από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.

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