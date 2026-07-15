«Δεν θυμάται το συμβάν» – Απώλεια μνήμης και σοκ για τον Σέρβο επιβάτη στην πτήση της Ryanair

Ο Σέρβος επιβάτης της πτήσης Ryanair νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με απώλεια μνήμης και θλαστικά τραύματα, αλλά η κατάσταση του βελτιώνεται και αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Στο ΑΧΕΠΑ συνεχίζει να νοσηλεύεται ο Σέρβος επιβάτης της πτήσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μόναχο, τον οποίο «ρούφηξε» το σπασμένο παράθυρο και κινδύνεψε η ζωή τόσο του ίδιου όσο κι όλων των υπολοίπων επιβαινόντων.

Σύμφωνα με τη σύζυγό του, υπέστη απώλεια μνήμης μετά το δραματικό περιστατικό και θυμόταν ελάχιστα από όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, ωστόσο, η κατάσταση του Σέρβου είναι καλή, έχει ξεπεράσει το σοκ κι αναμένεται τις επόμενες ημέρες να λάβει εξιτήριο.

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